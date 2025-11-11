VGAとHDMIを同時出力できるUSB-Cドッキングステーション登場！ 10ポート搭載でこれ1台完結

エレコム11月11日は、VGAとHDMIの2系統映像出力に対応したUSB Type-Cドッキングステーションを、11月中旬に発売すると発表した。価格は9,980円。

新モデルは、大型ディスプレイやプロジェクター出力に最適なVGA端子とHDMI端子を両搭載。2画面の拡張表示やミラーリング表示に対応し、プレゼンテーションやマルチタスク作業にも柔軟に対応する。さらに、USB 5Gbps対応のUSB-Aポートをはじめ、SDカードスロットやmicroSDカードスロットなど合計10ポートを搭載。外部デバイスや周辺機器をまとめて接続できる万能設計だ。

また、1000BASE-T対応の有線LANポートを装備し、安定したネットワーク接続が可能。USB Power Delivery（PD）対応で最大100Wの電力供給にも対応しており、ノートPCを充電しながら各種デバイスを同時利用できる。

デザイン面では、コンパクトで携帯性に優れたボディを採用。直付けタイプのUSB Type-Cケーブルを備えるため、ケーブル紛失の心配もない。タブレットPCや2in1ノートPCとの相性も良く、出張やテレワークに最適なハブとして活躍する。さらに、USB 10Gbpsの高速データ転送に対応し、安定性とスピードを両立した設計となっている。

本体は放熱性と剛性に優れたアルミ筐体を採用し、オフィスに馴染むシックで高級感のある外観を実現。環境にも配慮した設計で、「THINK ECOLOGY」認証を取得している。