防水・防塵・高安全性！ エレコムの最新アウトドア製品が「レジャー＆アウトドアジャパン2025」に登場

エレコムは、11月26日から28日まで東京ビッグサイトで開催される「レジャー＆アウトドアジャパン2025」に出展する。展示品目は、アウトドア環境に最適なIP67相当の防水・防塵性能を持つモバイルバッテリーや、ナトリウムイオンモバイルバッテリー、防水スマホケースなどの製品である。

エレコムの「NESTOUT」シリーズは、過酷なアウトドアシーンでの使用に耐えるべく開発された電子機器群だ。JIS保護等級IP67の防水・防塵性能を搭載したモバイルバッテリーや、効率的な電力供給が可能なポータブル電源をはじめ、世界初をうたうナトリウムイオン技術を採用した安全性が高いモバイルバッテリーも注目されている。これらの製品群は、アウトドアライフをより快適にすることを目的としている。

また、エレコムはスマートフォンケース市場において、12年連続で国内市場シェアNo.1を獲得しているという。防水ケースをはじめとする多彩な製品ラインアップは、アウトドア愛好者に多種多様な選択肢を提供し、多様なニーズに応えている。

「Better being」を企業理念とするエレコムは、安全かつ利便性の高い製品を通じて、屋外環境でも電源や保護の面で安心して使用できるソリューションを提供し、より豊かな体験の実現を目指す。