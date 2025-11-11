Amazonセール情報大紹介！ 第344回
【14%オフ！】Ryzen AI 9 HX 370搭載！ ASUS Vivobook S 14 M5406WA（有機EL・32GB）がお買い得
2025年11月11日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】ASUS ノートPC Vivobook S 14 M5406WA登場！
AIのパワーと圧倒的な映像美を、軽快に持ち運ぶ。ASUSのノートPC「Vivobook S 14（M5406WA）」が、Amazonタイムセールに登場しました。
最新のAMD Ryzen AI 9 HX 370プロセッサーを搭載し、32GB LPDDR5Xメモリ、そして3K有機ELパネルを備えたフラッグシップモデルです。参考価格209,800円のところ、14％OFFの179,800円というお買い得価格で手に入ります。
ASUS ノートPC Vivobook S 14 M5406WAの特徴
① 次世代のAI性能とハイパワー
AMD Ryzen AI 9 HX 370プロセッサーは、50 TOPsの専用AIエンジンを含む合計80 TOPsのハイパフォーマンスを実現。32GB DDR5Xメモリと1TB SSDを搭載し、あらゆるマルチタスクを高速処理します。
② 圧倒的な3K有機ELディスプレイ
14.0型 3K（2880×1800）の有機ELディスプレイは、PANTONEカラー準拠の豊かな色表現を実現。テュフ・ラインランド認証のブルーライト軽減機能も搭載し、長時間のクリエイティブ作業も快適です。
③ 携帯性とストレスの少ない接続性
わずか1.3kgの軽量設計と厚さ約13.9mmのメタルボディ。映像出力、USB4（給電・映像出力対応）とUSB3.2 Gen2 Type-Cの2基を搭載。そのほかHDMIやmicroSDカードリーダーなど充実したインターフェースを備えています。
お得な価格で手に入れるチャンス！
仕事にも学業にも、エンタメにも妥協したくないユーザーにぴったりの一台です。この機会をお見逃しなく！
※価格は16インチモデルなど、サイズによって異なります。
