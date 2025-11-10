Amazonセール情報大紹介！ 第341回
スマホで簡単おしゃれラベル作成！「テプラ」がAmazonで38％OFF！
2025年11月10日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
スマホ専用テプラが38%OFF！
家庭の整理整頓からオフィスまで、幅広く使えるスマートフォン専用のテプラ「PRO MARK SR-MK1」
参考価格18,700円のところ、現在はAmazonにて38%OFFの11,680円で手に入ります。
スマホで手軽におしゃれなラベルを作成してみましょう！
スマホでサクッと！きれいなラベル作り
アプリ上で文字入力やレイアウト調整ができるため、パソコン不要で簡単にラベルが作れます。
キッチン収納やクローゼット整理はもちろん、オフィスのファイル管理やラッピングにも活躍します。
デザインのテンプレートが豊富！幅広いシーンで使用が可能
アプリ内にはさまざまな絵文字やモチーフもあるため、オリジナルのラベルが簡単につくれます。
QRコード・バーコード印刷、連番印刷などの便利機能も搭載。家庭はもちろん、オフィス・保育園・建設現場等で使いやすいラベルデザインも豊富です。
また、本体はACアダプタのほか乾電池でも駆動するため、設置場所を選ばず使用できます。（※ACアダプタ・電池・テープカートリッジは別売り）
まとめ
家でもオフィスでも活躍するテプラを、この機会にチェックしてみましょう！
参考価格：18,700円
現在の価格：11,680円［38%OFF］
※ACアダプタ・電池・テープカートリッジは別売り
