【お買い得】シンプル操作の家庭用テプラ、買いやすい価格でAmazon登場

【セール】キングジム ラベルライター テプラ PRO SR45 登場！

名前付けや整理収納に大活躍。キングジムのホームモデル向けラベルライター「テプラ PRO SR45」が、Amazonセールに登場しています。

家庭での使いやすさにこだわった「テプラ PRO SR45」は、コンパクトな本体に豊富な機能とコンテンツを搭載しています。参考価格8,800円のところ、32％OFFの5,955円というお買い得価格で購入できます。

キングジム ラベルライター テプラ PRO SR45の特徴

① 3,000円近くお得な高コスパホームモデル

32%オフとなり、初めて「テプラ」を購入する方や、ご家庭での整理収納を始めたい方に最適な価格帯です。4mmから18mm幅のテープに対応し、汎用性も抜群です。

② 豊富なコンテンツでラベル作りが楽しい

定番の「ゴシック」に加え、「てがき」「アンティーク」の3種類の書体を内蔵。さらに484種類の絵文字、58種類のフレームを搭載しており、デザイン性の高いオリジナルラベルを簡単に作成できます。

③ 簡単操作とコンパクト設計

液晶画面は6文字×2行で見やすく、「ダイレクトキー」で文字サイズやフォントの切り替えが簡単。軽量コンパクトなため、収納場所にも困りません。

製品仕様

サイズ：約173（W）×109（D）×58（H）mm

入力方式：JIS配列キーボード（かなめくり方式対応）

表示：6文字×2行

印刷方式：熱転写PRO印刷方式

ラベル幅：P-TAPE規格 4・6・9・12・18mm ※転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジ除く

印刷行数：1～3行

内蔵書体：漢字：1書体（ゴシック）、かな：3書体（ゴシック・てがき・アンティーク）、英数： 3書体（ゴシック・てがき・アンティーク）

※【ご注意】詳細の仕様はキングジムホームページをご確認ください

まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！

この機会に、おうち「テプラ」をお得に手に入れて、身の回りの整理整頓やお名前付けを効率化しましょう！

※電源は単3形アルカリ乾電池6本（別売）・単3形充電式ニッケル水素電池×6本（別売）です。