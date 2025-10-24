任天堂「Switch 2」招待販売、案内完了　感謝とねぎらいの声が続々

文●Zenon／ASCII

　任天堂は10月24日、マイニンテンドーストアにおける「Nintendo Switch 2」の招待販売について、2回目の「招待のご案内」をもって現状申し込んでいる対象者への対応をすべて完了したと発表。

　これにより、日本だけで220万人が応募したという「第1回抽選」から続くマイニンテンドーストアの「Nintendo Switch 2」販売は、一区切りしたことになる。

　ユーザーからは「本当に発売以来お疲れさまでした」「クリスマス前到着でありがとうございます！」「やっと購入できました」など、感謝とねぎらいのコメントが寄せられている。

　なお、任天堂は今後もマイニンテンドーストアで継続的にNintendo Switch 2の販売をする予定と宣言。詳細が決まり次第、お知らせするとしている。ただ、日本語・国内専用については、年内に追加で販売する案内をする予定はないとのこと。

●「Nintendo Switch 2」公式サイトはこちら
https://store-jp.nintendo.com/switch2#condition

