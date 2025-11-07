いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第18回
コーエーテクモのPS Storeセール「November Savings」開催中！『Wo Long』が40％OFF、『真・三國無双 ORIGINS』もお得
2025年11月07日 09時30分更新
コーエーテクモゲームスの人気アクションタイトルがお得になるダウンロード版セール「November Savings」が、PlayStation Storeにて開催中です。セール期間は11月21日まで。
今すぐ買うべき注目のアイテムはこちら
①Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition（PS4＆PS5）
（7,480円 → 4,488円 割引率：40％オフ）
三国志を舞台にしたダークアクションRPG。全DLCとボーナスコンテンツを収録した完全版がお得に登場。セール期間は11月21日まで。
②真・三國無双 ORIGINS Digital Deluxe（PS5）
（12,980円 → 9,345円 割引率：28％オフ）
「真・三國無双」シリーズ最新作の豪華デジタルデラックス版。シリーズの爽快感に加え、ストーリー性と戦場演出が進化した注目の一作です。セール期間は11月21日まで。
お得な価格で手に入れるチャンス！
この機会に、注目のアクションRPGをぜひお得な価格で手に入れてください。
