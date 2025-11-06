講談社ゲームラボは11月6日、戦術パズル×ローグライクゲーム「ザ・ファブル Manga Build Roguelike」をNintendo Switch／PC（Steam）向けに発売した。

本作は、岡田准一さん主演で実写映画化もされ、累計発行部数2800万部を突破したヤングマガジンの大ヒットマンガ「ザ・ファブル」を原作とする初のゲーム化作品。原作では無敵の殺し屋「ファブル」が1年間誰も殺してはならないという指令を受け、一般人として「殺し屋休業生活」を送ることになる。

ゲームとしては独創的な戦闘システム「マンガ構築バトル」を採用しているほか、原作再現度の高さが話題になり、発売前から原作ファン・ゲームファンの双方から高い支持を集めた。

最新のPVでは、戦術パズル×ローグライク要素である「マンガ構築バトル」を実際のゲーム映像を使って紹介。さらに、原作ファン必見のミニゲームや人気エピソードを再現したおまけモード「Bar Buffalo」など印象的なシーンも収録している。

発売直後、ユーザーからは「時間泥棒」「普通に楽しい」「デモ版の実績を引き継ぐのは嬉しい」「原作ファンとゲーマーの両方が満足できる良ゲー」など、好評の声が寄せられている。

定価も1200円とお手頃価格。Steam版については11月19日までの期間限定で960円（20％オフ）となる。知恵と工夫をこらし、状況に応じたコマを配置して最適な1ページを組み上げよう。遊ぶしかない、プロとして──

【ゲーム情報】

タイトル：ザ・ファブル Manga Build Roguelike

ジャンル：マンガ×戦術パズル×ローグライク

販売：講談社

開発：mono

プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：発売中（2025年11月6日）

価格：1200円

IARC：12+（12歳以上対象）

©Katsuhisa Minami , KODANSHA / mono