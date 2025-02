タツノコプロは2月21日、2025年に放送開始35周年を迎えた1990年のギャグアニメ「キャッ党忍伝てやんでえ」の新作ビデオゲーム「Samurai Pizza Cats: Blast from the Past!(原題)」を制作決定。オリジナル声優陣が再結集したトレーラーを解禁した。

オランダのゲームスタジオBLAST ZEROが開発し、アラブ首長国連邦のRed Dunes Gamesによって全世界配給される。

ジャンルとしては2DアクションRPGゲームで、対応プラットフォームはPC(Steam)。そのほか複数のゲーム機向けに開発中とのこと。アニメと同じエドロポリスを舞台に、秘密忍者隊ニャンキーのメンバーを瞬時に切り替えながら、それぞれのキャラクターの能力を駆使してパズルや戦闘にチャレンジしていくものになる。

この発表にユーザーからは「まさかの新作、まさかのゲーム化!」「懐かしすぎていろいろフリーズした」「まじ?令和にお目にかかれるとか!」など、当時を懐かしむ声と驚き、そして期待の応援メッセージが寄せられている。続報に期待しよう。

「キャッ党忍伝てやんでえ」とは

1990年2月1日に日本で放送開始した「キャッ党忍伝てやんでえ」は、動物型ロボットたちが暮らす“エドロポリス”を舞台に、街の平和をおびやかす悪の忍者軍団・カラカラ一族と、それを取り締まる秘密忍者隊ニャンキーとの活劇を描いた、かわいらしくてかっこいいSF時代劇ギャグバトルアニメ。

海外でも90年代初頭から「Samurai Pizza Cats」というタイトルで世界各地でテレビ放送され、現在も根強い人気を誇っている。

今回発表されたトレーラーでは、原作アニメーションそっくりのセル風アニメが驚異の高クオリティで再現されているほか、オリジナルの声優陣も再集結。「キャッ党忍伝てやんでえ」のシリーズ構成を務めたあかほりさとる氏が脚本の翻訳監修を務め、声優の山口勝平さん(ヤッ太郎)、折笠愛さん(プルルン)、沢木郁也さん(狐塚コーン守)、龍田直樹さん(カラス幻ナリ斎)、堀内賢雄さん(ナレーター)が熱演している。

また、スカシー役はオリジナルで声優を務めた小杉十郎太さんと同じ事務所の後輩である山下誠一郎さんが務めたとのこと。

【ゲーム情報】

タイトル:Samurai Pizza Cats: Blast from the Past!

ジャンル:2DアクションRPG

販売:Red Dunes Games

開発:BLAST ZERO

プラットフォーム:PC(Steam)

発売日:未定

価格:未定

©SOTSU ・ Tatsunoko Production

BLAST ZERO