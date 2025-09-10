人気漫画「ザ・ファブル」初のゲーム化 やりたいわあ、プロとして──
2025年09月10日 16時00分更新
講談社ゲームラボは9月10日、戦術パズル×ローグライクゲーム「ザ・ファブル Manga Build Roguelike」の発売日を、2025年11月6日に決定した。
本作は、岡田准一さん主演で実写映画化もされ、累計発行部数2800万部を突破したヤングマガジンの大ヒットマンガ「ザ・ファブル」を原作とする作品。
「マンガ」の特性を活かし、コマを組み合わせて“1ページ”をつくることで敵にダメージを与える「マンガ構築バトル」というシステムを採用している。
制限ターン内に敵をせん滅すればクリアとなるが、ダメージを受けるとページが破れ、次ターンでコマを配置できるエリアが減少してしまう。攻守の判断が重要だ。
アキラ・ヨウコ・鈴木それぞれでコマの効果が大きく異なるため、個性に合わせた戦術が求められる。
原作リスペクトのオマケ要素として、サンマを焼くなどのシュールなミニゲームも登場。高スコア達成で強力な「コマ」を獲得できるという。
大概の事は知恵と工夫で乗り切れる。そんな一風変わったゲーム「ザ・ファブル Manga Build Roguelike」は、Nintendo Switch／PC（Steam）で11月6日発売だ。
【ゲーム情報】
タイトル：ザ・ファブル Manga Build Roguelike
ジャンル：マンガ×戦術パズル×ローグライク
販売：講談社
開発：mono
プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）
発売日：2025年11月6日
価格：未定
CERO：未定
©Katsuhisa Minami , KODANSHA / mono
