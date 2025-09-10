講談社ゲームラボは9月10日、戦術パズル×ローグライクゲーム「ザ・ファブル Manga Build Roguelike」の発売日を、2025年11月6日に決定した。

本作は、岡田准一さん主演で実写映画化もされ、累計発行部数2800万部を突破したヤングマガジンの大ヒットマンガ「ザ・ファブル」を原作とする作品。

「マンガ」の特性を活かし、コマを組み合わせて“1ページ”をつくることで敵にダメージを与える「マンガ構築バトル」というシステムを採用している。

制限ターン内に敵をせん滅すればクリアとなるが、ダメージを受けるとページが破れ、次ターンでコマを配置できるエリアが減少してしまう。攻守の判断が重要だ。

アキラ・ヨウコ・鈴木それぞれでコマの効果が大きく異なるため、個性に合わせた戦術が求められる。

原作リスペクトのオマケ要素として、サンマを焼くなどのシュールなミニゲームも登場。高スコア達成で強力な「コマ」を獲得できるという。

大概の事は知恵と工夫で乗り切れる。そんな一風変わったゲーム「ザ・ファブル Manga Build Roguelike」は、Nintendo Switch／PC（Steam）で11月6日発売だ。

【ゲーム情報】

タイトル：ザ・ファブル Manga Build Roguelike

ジャンル：マンガ×戦術パズル×ローグライク

販売：講談社

開発：mono

プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：2025年11月6日

価格：未定

CERO：未定

©Katsuhisa Minami , KODANSHA / mono