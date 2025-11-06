Amazonセール情報大紹介！ 第325回
え、テプラってこんなに進化してたの!? 人気の家庭用ラベル機「テプラ PRO SR45」がAmazonセールで32％OFF！
2025年11月06日 18時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【セール】キングジム ラベルライター テプラ PRO SR45 登場！
名前付けや整理収納に大活躍。キングジムのホームモデル向けラベルライター「テプラ PRO SR45」が、Amazonセールに登場しました。
家庭での使いやすさにこだわった「テプラ PRO SR45」は、コンパクトな本体に豊富な機能とコンテンツを搭載しています。参考価格8,800円のところ、今なら32％OFFの5,955円というお買い得価格で購入できます。
キングジム ラベルライター テプラ PRO SR45の特徴
① 3,000円近くお得な高コスパホームモデル
32%オフとなり、初めて「テプラ」を購入する方や、ご家庭での整理収納を始めたい方に最適な価格帯です。4mmから18mm幅のテープに対応し、汎用性も抜群です。
② 豊富なコンテンツでラベル作りが楽しい
定番の「ゴシック」に加え、「てがき」「アンティーク」の3種類の書体を内蔵。さらに484種類の絵文字、58種類のフレームを搭載しており、デザイン性の高いオリジナルラベルを簡単に作成できます。
③ 簡単操作とコンパクト設計
液晶画面は6文字×2行で見やすく、「ダイレクトキー」で文字サイズやフォントの切り替えが簡単。軽量コンパクトなため、収納場所にも困りません。
製品仕様
サイズ：約173（W）×109（D）×58（H）mm
入力方式：JIS配列キーボード（かなめくり方式対応）
表示：6文字×2行
印刷方式：熱転写PRO印刷方式
ラベル幅：P-TAPE規格 4・6・9・12・18mm ※転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジ除く
印刷行数：1～3行
内蔵書体：漢字：1書体（ゴシック）、かな：3書体（ゴシック・てがき・アンティーク）、英数： 3書体（ゴシック・てがき・アンティーク）
※【ご注意】詳細の仕様はキングジムホームページをご確認ください
まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！
この機会に、おうち「テプラ」をお得に手に入れて、身の回りの整理整頓やお名前付けを効率化しましょう！
※電源は単3形アルカリ乾電池6本（別売）・単3形充電式ニッケル水素電池×6本（別売）です。
