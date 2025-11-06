Amazonセール情報大紹介！ 第323回
参考価格24万円→いま16万台！Surface Pro（第11世代）が狙い目
2025年11月06日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
Snapdragon搭載のSurface Pro（第11世代）がお得！
13インチ液晶搭載を搭載するSurfaceシリーズの上位モデル「Surface Pro（第 11 世代） 13 インチ Snapdragon X Plus 16GB 512GB プラチナ ZHY-00011」が、Amazonで割引販売中です。11月6日22時の時点で、残りは3点とのこと。
16GBメモリ、512GB SSD搭載で、ディスプレイは2880×1920ピクセル(267 PPI)の13インチ。プロセッサーはSnapdragon X Plusで、NPUがQualcomm Hexagonというパワフルな製品です。
Amazonでは参考価格24万0680円のところ、現在なら16万3800円で販売中（プラチナ ZHY-00011）。
販売元はマイクロソフト公式ストアではありませんが、Amazon上の表記ではどれも「新品」なので問題はないはず。
まとめ：24万円のSurface Proが16万円台に！
参考価格が24万0680円するSurface Proが、32%引きの16万3800円で買えるのは大チャンス。ぜひお見逃しなく！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第324回
トピックスえ、REGZAってモニターも出してたの？ 180Hz×Fast IPSのRM-G245Nがコスパ最強すぎた
-
第324回
トピックスFeliCa×IP68×144Hz、「edge 50 pro」Amazon価格が手に取りやすく
-
第320回
トピックス【冬の換気・乾燥対策】スマート家電と連携！ SwitchBot CO2センサーで空気環境を自動管理
-
第319回
トピックス【本日23:59まで】1食あたり369円！ 松屋の牛丼＆かつ丼セットがセール価格
-
第318回
トピックス【防犯助成金も活用可】スマートホーム初心者でも安心！貼るだけで使えるスマート防犯ドアホンが15％OFF【SwitchBot】
-
第317回
トピックス【最強コスパスマホ】Xiaomi POCO X7 ProがAmazonセールに登場！ ハイエンドチップ＆90W急速充電でこの価格は驚き
-
第316回
トピックスこの価格でPM2.5も花粉も対応！ アイリスオーヤマ 空気清浄機「AAP-S20C-H」がコスパ最強
-
第315回
トピックス【ゴミ捨ては90日に一度だけ！】ゴミ収集ステーション付きロボット掃除機「K10+」が53％オフ！
-
第314回
トピックススマート加湿器ならSwitchBot！ 気化式で清潔・静音・省エネなおすすめモデル【Amazonタイムセール】
-
第313回
トピックス【本日セール最終日】買って損なし！ SwitchBotの定番スマート電球がお得な3,380円
- この連載の一覧へ