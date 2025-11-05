セガは11月5日より、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2用タイトルを対象とし、期間限定で最大75％オフで購入できる「セガ 11月オススメセール」を開催中。セール期間は、2025年11月21日まで。

今回のセールでは、再びどん底から這い上がる男・春日一番と、人生最期の戦いに挑む男・桐生一馬という2人の主人公が繰り広げる大作RPG『龍が如く８』が60％オフ、超音速アクションで広大な島を自由に駆け回る『ソニックフロンティア』が65％オフで登場。

また、アトラスからは、2006年に発売された『デビルサマナー 葛葉ライドウ 対 超力兵団』をパワーアップさせたHDリマスター版『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』が20％オフ、世界中から高い評価を受けている「真・女神転生」シリーズ最新作の『真・女神転生V Vengeance』が40％オフでラインアップしている。

以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は特設サイトを確認してほしい。

「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/

■セール対象タイトルピックアップ！

●PS5／PS4『龍が如く８』

セール価格：3872円（60％オフ）

©SEGA

●PS5／PS4／Switch『ソニックフロンティア』

セール価格：2306円（65％オフ）

©SEGA

●Switch／Switch 2『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』

セール価格：5262円（20％オフ）

©ATLUS. ©SEGA.

●PS5／PS4『真・女神転生V Vengeance』

セール価格：5926円（40％オフ）

©ATLUS. ©SEGA.