【ゴミ捨ては90日に一度だけ！】ゴミ収集ステーション付きロボット掃除機「K10+」が53％オフ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】SwitchBot ロボット掃除機 K10+ 登場！

SwitchBot（スイッチボット）のロボット掃除機「K10+（自動ゴミ収集モデル）」が、Amazonタイムセールに登場しました。

日本の住宅事情に合わせて世界最小級の超小型化を実現したこの人気モデルが、過去価格59,800円のところ、今なら53％OFFの27,980円で購入できます。

SwitchBot ロボット掃除機 K10+ の特徴

① 世界最小級の超小型ボディ

本体直径は25cm未満。従来の大型ロボットが入れなかったソファの下や家具の脚周り、狭い場所もスイスイと入り込み、徹底的にキレイにします。

② 自動ゴミ収集機能＆水拭き

自動ゴミ収集ステーションを完備しており、最大90日間ゴミに触る必要がありません。さらに、使い捨て床拭きシートに対応した水拭き機能も搭載しています。

③ パワフル吸引と超静音

2500Paの強力吸引力と、SwitchBot独自の静音技術「SilenTech」により、作動音は45dB以下を実現。在宅ワークや夜間でも、音を気にせずお掃除を任せられます。

④ スマートマッピング機能

高性能レーザーSLAM搭載で、清掃カバー率が50％もアップ。小さくなった分だけ、より細かな弓字型運転が可能。進入禁止エリア設定も簡単に行えます。

まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！

3万円を切る価格で、ゴミ捨てとモップ洗いから解放される次世代の清掃体験を始めましょう！

※価格はProモデルやComboセットによって異なります。

※タイムセールは本日で終了です。