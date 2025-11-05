Amazonセール情報大紹介！ 第315回
【ゴミ捨ては90日に一度だけ！】ゴミ収集ステーション付きロボット掃除機「K10+」が53％オフ！
2025年11月05日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】SwitchBot ロボット掃除機 K10+ 登場！
SwitchBot（スイッチボット）のロボット掃除機「K10+（自動ゴミ収集モデル）」が、Amazonタイムセールに登場しました。
日本の住宅事情に合わせて世界最小級の超小型化を実現したこの人気モデルが、過去価格59,800円のところ、今なら53％OFFの27,980円で購入できます。
SwitchBot ロボット掃除機 K10+ の特徴
① 世界最小級の超小型ボディ
本体直径は25cm未満。従来の大型ロボットが入れなかったソファの下や家具の脚周り、狭い場所もスイスイと入り込み、徹底的にキレイにします。
② 自動ゴミ収集機能＆水拭き
自動ゴミ収集ステーションを完備しており、最大90日間ゴミに触る必要がありません。さらに、使い捨て床拭きシートに対応した水拭き機能も搭載しています。
③ パワフル吸引と超静音
2500Paの強力吸引力と、SwitchBot独自の静音技術「SilenTech」により、作動音は45dB以下を実現。在宅ワークや夜間でも、音を気にせずお掃除を任せられます。
④ スマートマッピング機能
高性能レーザーSLAM搭載で、清掃カバー率が50％もアップ。小さくなった分だけ、より細かな弓字型運転が可能。進入禁止エリア設定も簡単に行えます。
まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！
3万円を切る価格で、ゴミ捨てとモップ洗いから解放される次世代の清掃体験を始めましょう！
※価格はProモデルやComboセットによって異なります。
※タイムセールは本日で終了です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第314回
トピックススマート加湿器ならSwitchBot！ 気化式で清潔・静音・省エネなおすすめモデル【Amazonタイムセール】
-
第313回
トピックス【本日セール最終日】買って損なし！ SwitchBotの定番スマート電球がお得な3,380円
-
第312回
トピックス【本日限定】グッドデザイン賞の「CMF by Nothing Watch Pro 2」が特価！ 1万円以下で買える高性能スマートウォッチ
-
第311回
トピックスダイソンの大人気エントリーモデルが超特価！ 3万円以下で始まる「ゴミに触れない」快適生活
-
第310回
トピックス寒くて眠れない夜に。Amazonスマイルセールに10％OFFの“神あったか寝具”が登場
-
第309回
トピックス“落としても割れない鏡”って本当？ 話題の王様の鏡がセールで試せるチャンス
-
第308回
トピックス【半額セール】ソファ・マットレスのシミを16000Paで根こそぎ吸い取る次世代クリーナー
-
第307回
トピックス【20%オフ！】デスク周りが激変！ Anker史上最高峰充電器シリーズの140W充電ステーション
-
第306回
トピックス【20％オフ＋12,000円クーポン】Ryzen 5搭載ミニPC「Kron Mini K1」が最強コスパすぎる！
-
第305回
トピックス「モンスターハンターワイルズ推奨高画質取得」 27型REGZAゲーミングモニターが3.3万円に！【Amazonタイムセール】
- この連載の一覧へ