【最大88％オフ】名作が大量放出！ モンスターハンターやバイオハザードなどカプコン人気タイトルが超特価！

カプコンの人気タイトルが一挙値下げ！ PlayStation Store、Nintendo eShop、Steamなどの各ストアにて、「CAPCOM AUTUMN セール」が開催中です。

最新のハイエンドタイトルから、長年愛される名作、そしてお得なダブルパックまで、ダウンロード版が最大88%オフの特別価格で手に入ります。セール終了期間がストアによって異なるため、お早めにチェックしてください！

今すぐ買うべき注目のアイテムはこちら

①【超特価】BIOHAZARD 7 Gold Edition＆VILLAGE Gold Edition バンドル PS4＆PS5

（8,990円 → 1,977円 割引率：78％オフ）

「バイオ7」と「ヴィレッジ」の豪華版セットが2,000円以下という破格。セール期間は11月5日23：59まで。

②【大作】ストリートファイター6 Steam

（4,990円 → 2,495円 割引率：50％オフ）

最新の格闘ゲーム大作が半額に。Steam版のセール期間は11月12日AM2：59まで。

③モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック Nintendo Switch

（5,990円 → 2,995円 割引率：50％オフ）

携帯機で楽しめるRPGシリーズの2作セットが半額で手軽に。セール期間は11月13日23：59まで。

セール終了期間に注意！

このセールはストアによって終了日が異なります。

・PlayStation Store：11月5日23:59まで

・Nintendo eShop：11月13日23:59まで

・Steam Store：11月12日AM2:59まで

欲しいタイトルがある方は、セール終了時間を逃さないよう、お急ぎください！

まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！

カプコンの人気タイトルをセール価格で手に入れるチャンスをお見逃しなく！