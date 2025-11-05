いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第16回
【最大88％オフ】名作が大量放出！ モンスターハンターやバイオハザードなどカプコン人気タイトルが超特価！
2025年11月05日 09時00分更新
カプコンの人気タイトルが一挙値下げ！ PlayStation Store、Nintendo eShop、Steamなどの各ストアにて、「CAPCOM AUTUMN セール」が開催中です。
最新のハイエンドタイトルから、長年愛される名作、そしてお得なダブルパックまで、ダウンロード版が最大88%オフの特別価格で手に入ります。セール終了期間がストアによって異なるため、お早めにチェックしてください！
今すぐ買うべき注目のアイテムはこちら
①【超特価】BIOHAZARD 7 Gold Edition＆VILLAGE Gold Edition バンドル PS4＆PS5
（8,990円 → 1,977円 割引率：78％オフ）
「バイオ7」と「ヴィレッジ」の豪華版セットが2,000円以下という破格。セール期間は11月5日23：59まで。
（4,990円 → 2,495円 割引率：50％オフ）
最新の格闘ゲーム大作が半額に。Steam版のセール期間は11月12日AM2：59まで。
③モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック Nintendo Switch
（5,990円 → 2,995円 割引率：50％オフ）
携帯機で楽しめるRPGシリーズの2作セットが半額で手軽に。セール期間は11月13日23：59まで。
セール終了期間に注意！
このセールはストアによって終了日が異なります。
・PlayStation Store：11月5日23:59まで
・Nintendo eShop：11月13日23:59まで
・Steam Store：11月12日AM2:59まで
欲しいタイトルがある方は、セール終了時間を逃さないよう、お急ぎください！
まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！
カプコンの人気タイトルをセール価格で手に入れるチャンスをお見逃しなく！
