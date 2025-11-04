寒くて眠れない夜に。Amazonスマイルセールに10％OFFの“神あったか寝具”が登場

Amazonセール情報大紹介！ 第310回
Amazonスマイルセール開催中！冷え性さん必見「ファイヤーブースト敷きパッド」が10％OFF
寒い夜、布団に入っても足先が冷たくて眠れない──。そんな冷え性の人におすすめなのが、ヒツジのいらない枕が開発した「ファイヤーブースト シングル敷きパッド」です。
今ならAmazonスマイルセールで15,400円→13,860円（10％OFF）！冬本番前に手に入れるチャンスです。
電気いらずで自然にあたたかい
最大の特長は、独自素材Fire Fiber。体から出る水分を吸収して発熱するため、電気なしでもポカポカ。ポリエステルとレーヨンを混紡し、吸湿性と発熱性のバランスも抜群です。
静電気カット＆肌にやさしい
導電性カーボンファイバーを繊維に練り込み、冬のパチッとした静電気を軽減します。
ズレにくく快適な使い心地
四隅にゴムバンドが付いており、ベッドにしっかりフィット。縫い目も滑らかで、爪や肌に引っかかりにくく快適な寝心地です。
スマイルセールの特別価格
過去価格：15,400円
セール価格：13,860円［10％OFF
電気に頼らず自然なぬくもりで眠りたい冷え性さんは、このチャンスをお見逃しなく。
使用上の注意
製品の使用により首や頚椎に違和感を感じた場合は、使用をお控えいただき、症状が続く場合は医師にご相談ください。製品の感じ方には個人差がありますので、ご自身に合った使用方法でお試しください。
