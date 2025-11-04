寒くて眠れない夜に。Amazonスマイルセールに10％OFFの“神あったか寝具”が登場

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazonスマイルセール開催中！冷え性さん必見「ファイヤーブースト敷きパッド」が10％OFF

寒い夜、布団に入っても足先が冷たくて眠れない──。そんな冷え性の人におすすめなのが、ヒツジのいらない枕が開発した「ファイヤーブースト シングル敷きパッド」です。

今ならAmazonスマイルセールで15,400円→13,860円（10％OFF）！冬本番前に手に入れるチャンスです。

電気いらずで自然にあたたかい

最大の特長は、独自素材Fire Fiber。体から出る水分を吸収して発熱するため、電気なしでもポカポカ。ポリエステルとレーヨンを混紡し、吸湿性と発熱性のバランスも抜群です。

静電気カット＆肌にやさしい

導電性カーボンファイバーを繊維に練り込み、冬のパチッとした静電気を軽減します。

ズレにくく快適な使い心地

四隅にゴムバンドが付いており、ベッドにしっかりフィット。縫い目も滑らかで、爪や肌に引っかかりにくく快適な寝心地です。

スマイルセールの特別価格

過去価格：15,400円

セール価格：13,860円［10％OFF

電気に頼らず自然なぬくもりで眠りたい冷え性さんは、このチャンスをお見逃しなく。

使用上の注意

製品の使用により首や頚椎に違和感を感じた場合は、使用をお控えいただき、症状が続く場合は医師にご相談ください。製品の感じ方には個人差がありますので、ご自身に合った使用方法でお試しください。