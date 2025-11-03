Amazonセール情報大紹介！ 第303回
【セールは明日まで】脱衣所・洗面所のスポット暖房に 人感センサー搭載モデルが24%OFFの4,980円／AmazonスマイルSALE
2025年11月03日 11時30分更新
【スマイルセール】アイリスオーヤマ セラミックファンヒーター 人感センサー付き 1200W PCH-125D-W登場！
アイリスオーヤマの人感センサー付きセラミックファンヒーター「PCH-125D-W」が、11月4日（火）23時59分まで開催のAmazonスマイルセールに登場中です。
このコンパクトながら1200Wのハイパワーヒーターが、参考価格6,578円のところ、今なら24％OFFの4,980円という5,000円を切る価格で購入できます。
アイリスオーヤマ セラミックファンヒーター 人感センサー付き 1200W PCH-125D-Wの特徴
① 人がいなくなると自動OFFで節電
人感センサーを搭載しており、人の動きを感知して自動で運転を開始・停止。消し忘れを防ぎ、無駄な電気代をカットできるため、節電に効果的です。
② ハイパワーで即暖効果
電気式ヒーターなのですぐに温風が吹き出し、即暖効果を発揮。最大1200Wで、トイレや洗面所、キッチンなどの狭い空間を瞬時にポカポカにします。温風は強（1200W）と弱（600W）の2段階切替が可能です。
③ 安心の安全機能と軽量設計
転倒時電源OFF機能（万が一転倒した場合に自動停止）や、温度ヒューズ制御、電流ヒューズ制御など、充実の安全機能を搭載。重量も2.1kgと軽量で、使いたい場所に手軽に持ち運んで使えます。
まとめ：Amazonスマイルセールのお得な価格！c
11月4日（火）23時59分まで開催のAmazonスマイルセールなら、24%OFFの4,980円で購入可能です。
