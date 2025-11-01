Amazonセール情報大紹介！ 第294回
【MS Officeとキーボード付き】Surface Go 2が2万5千円台—180日保証付きの整備済み品
2025年11月01日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【スマイルSALE】Microsoft Surface Go2登場中！
持ち運びに最適な10.5インチの2in1ノートPC「Microsoft Surface Go2」の整備済み品（タイプカバーセット）が、11月4日（火）まで開催中のAmazonスマイルSALEに登場しています！
中古ながら、専門の検査・整備を受けた高品質な商品で、過去価格3万2,800円のところ、21％オフの2万5,780円という驚きの価格で購入できます。キーボード付きカバー、Microsoft Office 2024が付いて2万5000円台は、かなりお得。過去1か月で500点以上購入された人気アイテムです。
Microsoft Surface Go2の特徴
① 圧倒的な携帯性
10.5インチのコンパクトサイズで薄型・軽量。学生や営業職の方など、大学やカフェなど外出時の持ち運びに非常に便利です。
② 安心のセキュリティと保証
Windows Hello顔認証カメラを搭載しており、スピーディーにログインが可能。さらに、Amazon整備済み品は購入から180日間の保証期間が設定されているため、中古品でも安心して使用できます。
③ 普段使いに十分な性能
Intel Pentium Goldプロセッサー 4425Yを搭載し、ネット閲覧、資料作成（Word/Excel）、アプリケーションの同時使用など、日常的な作業をスピーディーに処理します。
製品仕様
CPU：Intel Pentium Gold Processor 4425Y
ディスプレイ：10.5 インチ、解像度: 1920 x 1280
メモリ：4GB
ストレージ：64GB
カメラ：Windows Hello顔認証カメラ（正面向き）
マイク：デュアルスタジオマイク
OS：Windows 11 Professional
付属品：ACアダプター、純正タイプカバー、PC King液晶クロス
まとめ：2万5千円台はお得な！
AmazonスマイルSALEで、21%OFFの2万5,780円で購入可能です。
Officeとキーボード付きのSurfaceが2万円台で手に入るチャンスです。サブPCや初めてのPCをお探しの方は、ぜひお見逃しなく！
