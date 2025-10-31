コーエーテクモゲームスは10月30日より、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、列伝イベント「小田原城の戦い」を開催中。列伝イベントとは、歴史上の有名な合戦などをテーマにした物語を追体験しながら、強者（つわもの）との合戦を通して各種報酬の獲得を目指すイベント。

イベント全体の開催期間は、2025年11月20日12時59分まで。後半開始日時は10月6日13時から。ランキング集計期間は11月13日12時59分まで。交換所開設期間は11月27日12時59分まで。

※2025年11月13日13時～11月20日12時59分の期間は、ランキング集計期間外となりますが、強者は出現するため、列伝金貨の獲得、ベストスコアの更新は可能です。

＜あらすじ＞ 国府台合戦（こうのだいかっせん）の後、下総と上総を巡って激しく対立する北条家と里見家。

里見義堯（さとみよしたか）が拠る久留里城を囲む氏康に、一つの報せが入る。

越後より長尾景虎――のちの上杉謙信――が動き出したのだ。

北条家は果たして小田原城を、相模の民を守り抜けるのか――

【前回からの変更点】

◆中間ランキングを追加

後半開始時に、前半強者のバトルスコアによる中間ランキングの発表と、その順位に応じた報酬の追加を行う。

※イベント終了時の通算ランキングはこれまで通り前半強者、後半強者の合算スコアとなります。

※後半期間中も、通算ランキングに反映される前半強者のスコアは更新可能です。

【列伝イベント「小田原城の戦い」について】

今回の列伝イベントの前半では、里見義堯が登場する。強者を討伐して「列伝金貨」を集めれば、SSR【不動の白備】笠原康勝の友好度や、SR装備品「小田原鉢」などの報酬と交換可能だ。このほか、強者を討伐することで得られるスコアで通算ランキング上位に入ると、本イベントならではの称号などの報酬を獲得できる。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：笠原康勝＞

北条家臣。能登守と称す。笠原家は父・信為の時に北条家に属したという。1554年、今川家との加島合戦において、北条氏繁らとともに先陣を務めた。

【ログインボーナス、パネルミッション、列伝パック】

「登用札・小田原城の戦い」や「無償小判」を獲得できるイベントログインボーナス、称号や列伝金貨を獲得できるパネルミッションの開催、「秘伝絵巻・小田原城の戦い」「秘伝書・小田原城の戦い」「フレーム・禄寿応穏」などの入った各種「列伝パック」の販売も同時に行っている。

■SSR【捕風捉影】風魔小太郎、SSR【戦場照らす光】北条氏照がピックアップ！ 「特別登用・小田原城の戦い」開催

SSR【捕風捉影】風魔小太郎、SSR【戦場照らす光】北条氏照（いずれも初期威名900）がピックアップされる「特別登用・小田原城の戦い」を開催中。開催期間は、2025年11月20日12時59分まで。

※「登用・小田原城の戦い」も同時開催いたします。

＜武将紹介：風魔小太郎＞

相州乱波の頭領。情報収集や敵地撹乱に奔走し、北条家の治政を陰から支えた。身長は7尺2寸、目はさかさまに裂け、口からは牙が4本飛び出ていたという。

＜武将紹介：北条氏照＞

北条家臣。氏康の子。軍事・外交の両面で兄・氏政を補佐。おもに下野や下総方面の攻略を担当した。