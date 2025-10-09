コーエーテクモゲームスは10月9日、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、ほかのプレイヤーと駅や公園に配置された「城」を取りあうイベント「攻城戦 第15期」を開催。開催期間は、2025年10月30日12時59分まで。

攻城成功城数ランキング期間は、10月23日13時～10月30日12時59分まで。結果確認期間は、10月30日13時～11月6日12時59分までだ。

【「攻城戦 第15期」からの変更点】

・リストから入城する機能を追加

参戦一覧のリストに「空城タブ」を追加。「空城タブ」には入城可能な空城が表示されて、入城することができる。

※「空城タブ」からの入城には1日あたりの回数制限があります。

※「空城タブ」から入城の回数制限は、毎日0時にリセットされます。

※「空城タブ」から入城の回数制限が残っている場合でも、回数制限の上限を超えて回復はしません。

・新しい城の状態「休戦」を追加

城ランクが★1または★2の空城に入城した時、城の状態が30分間「休戦」になる。「休戦」状態の城は挑戦することができず、また参戦一覧にも表示されなくなる。

※城ランクが★1または★2の空城であれば、フィールドから入城しても空城タブのリストから入城しても、「休戦」状態になります。

※城ランクが★3以上の空城に入城しても、「休戦」状態になりません。

※攻城戦や奪還戦で勝利して城を所有しても、「休戦」状態になりません。

・防衛報酬の調整

・城ランク★1と★2の防衛報酬で獲得できる攻城経験値の下限値を増加

・城ランク★4以上の防衛時間10分単位の獲得小判の量を増加

※防衛報酬で獲得できる小判の1日あたりの最大獲得数は変更ありません。詳細やこのほかの変更点は、ゲーム内のお知らせやヘルプをご確認ください。

【獲得できる報酬の例】

・挑戦報酬

＜武将紹介：片倉重長＞

伊達家臣。景綱の子。大阪夏の陣で後藤基次らを討ち取るなど活躍し、徳川家康から「鬼」と評された。この時に真田幸村の娘・梅を保護し、のちに妻とした。

※戦法効果は覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

・攻城Lv報酬

・攻城成功城数ランキング-城ランク別

・攻城成功城数ランキング-総合

・城主ランキング-名城別

※称号のデザインは調整中となり、配布時には変更される場合があります。

【イベントログインボーナス/パネルミッション/パック販売】

「おにぎり・期限 第15期」などがもらえるイベントログインボーナスやSSR【鬼の小十郎】片倉重長の武将友好度を獲得できるパネルミッションの開催、攻城戦に役立つアイテムの入った「攻城戦パック」の販売、攻城Lvや攻城挑戦回数が規定の数に到達すると一定期間購入できる「攻城Lvパック」などの販売を商店にて行っている。詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。

SSR【英毅大略】伊達成実が新登場！ ピックアップ武将を選択可能な「特別登用・攻城戦 第15期」開催

攻城戦開催にあわせ「特別登用・攻城戦 第15期」を開催。開催期間は、2025年10月30日12時59分まで。

「特別登用・攻城戦 第15期」では、攻城戦・天下争覇用特性を持つ初期威名900のSSR武将の中から1名をピックアップ武将として選択可能。ピックアップ武将の候補には、今回初登場となるSSR【英毅大略】伊達成実も含まれる。

＜武将紹介：伊達成実＞

伊達家臣。実元の子。「武」の面で主君の政宗を補佐した伊達家中随一の猛将。「英毅大略あり」と評された。晩年には徳川家光に奥州の軍談を語っている。