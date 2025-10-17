毛利家の武将からピックアップ武将を2名選択できる「特別登用・毛利来訪」も開催中！

コーエーテクモゲームスは10月16日より、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、来訪イベント 第19期「毛利家」を開催中。来訪イベントとは、フィールドに現れる「来訪者」からの依頼達成を目指すイベント。来訪イベント 第19期「毛利家」では「来訪者」として「吉川元春」「小早川隆景」が登場する。開催期間は、2025年10月23日9時59分まで。

※今回は開催終了時間が異なりますのでご注意ください。

※来訪交換所は10月30日12時59分まで

本イベントでは、来訪者からの依頼を達成することで、それぞれの来訪者に対応した「来訪金貨」を、達成した目標値に応じて獲得できる。「来訪金貨」はイベント交換所にて、各種「技巧の巻」をはじめとした技術開発素材など、さまざまなアイテムと交換可能。

【今回の特別な内容】

◆来訪パックに以下の商品を追加

●「来訪パック・初」

●「来訪パック・中」

●「来訪パック・上」

●「来訪パック・特」

●「来訪パック・特2」

●「来訪パック・SSR900」

◆「特別登用・来訪 第19期」が同時開催

●SSR【高松の忠節】清水宗治が初登場

【期間限定ミッション】

期間限定ミッションの達成で、無償小判や称号などを獲得できる。

【パネルミッション】

パネルミッションの達成で「特別登用札」や、「釘」「木材」「精鉄」「生糸」などの技術開発素材を獲得できる。

【来訪パック販売】

購入することで追加来訪者「毛利元就」が親交度MAXの状態で開放され、来訪者依頼の承認可能枠が＋5される「来訪パック・来訪者開放」を販売中。

※詳細はゲーム内お知らせでご確認ください。

SSR【高松の忠節】清水宗治が単独ピックアップ！

「特別登用・来訪 第19期」開催！

SSR【高松の忠節】清水宗治（初期威名900）が単独ピックアップされる「特別登用・来訪 第19期」を開催中。開催期間は、2025年10月23日9時59分まで。

※今回は開催終了時間が異なりますのでご注意ください。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：清水宗治＞

毛利家臣。備中高松城主。織田信長の中国征伐軍に頑強に抵抗したが、羽柴秀吉による「水攻め」に遭い苦戦を強いられる。城兵の助命を条件に和睦の道を選んだ。

「特別登用・毛利来訪」開催！

毛利家の武将をピックアップした「特別登用・毛利来訪」を開催中。SSR900武将の中からピックアップ武将を2名選択でき、10回ごとにSSR武将が確定、30回目にはピックアップ武将が確定で入手できる。開催期間は、2025年10月23日9時59分まで。

※有償小判10連でのみ引ける、30回限定の登用です。

※初期威名900の武将はピックアップに選択した2名のみが登場します。

※今回は開催終了時間が異なりますのでご注意ください。

★注意事項

※販売期間と内容は予告なく変更になる場合があります。

※武将は今後、再登場する可能性があります。

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 出陣

ジャンル：位置情報ゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：iOS／Android

対応OS：

iOS：iOS 15以上（iPhone 8 Plus以降のモデル）

iPadOS：iPadOS 15以上、メモリー（RAM）3GB以上

Android：Android 9.0以上、メモリー（RAM）4GB以上

※一部機種を除く

配信日：配信中（2023年8月31日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。