【お得！】Surface Go2（整備済み品）が2万円台！Office 2024＆タイプカバー付き／AmazonスマイルSALE

【スマイルSALE】Microsoft Surface Go2登場！
持ち運びに最適な10.5インチの2in1ノートPC「Microsoft Surface Go2」の整備済み品（タイプカバーセット）が、11月4日（火）まで開催中のAmazonスマイルSALEに登場しました！
中古ながら、専門の検査・整備を受けた高品質な商品で、過去価格3万2,800円のところ、今なら21％オフの2万5,780円という驚きの価格で購入できます。Amazonの2in1ノートPCのカテゴリーでベストセラー1位を獲得し、過去1か月で500点以上購入された人気アイテムです。
Microsoft Surface Go2の特徴
① 圧倒的な携帯性
10.5インチのコンパクトサイズで薄型・軽量。学生や営業職の方など、大学やカフェなど外出時の持ち運びに非常に便利です。
② 安心のセキュリティと保証
Windows Hello顔認証カメラを搭載しており、スピーディーにログインが可能。さらに、Amazon整備済み品は購入から180日間の保証期間が設定されているため、中古品でも安心して使用できます。
③ 普段使いに十分な性能
Intel Pentium Goldプロセッサー 4425Yを搭載し、ネット閲覧、資料作成（Word/Excel）、アプリケーションの同時使用など、日常的な作業をスピーディーに処理します。
製品仕様
CPU：Intel Pentium Gold Processor 4425Y
ディスプレイ：10.5 インチ、解像度: 1920 x 1280
メモリ：4GB
ストレージ：64GB
カメラ：Windows Hello顔認証カメラ（正面向き）
マイク：デュアルスタジオマイク
OS：Windows 11 Professional
付属品：ACアダプター、純正タイプカバー、PC King液晶クロス
まとめ：今だけのお得な価格！
AmazonスマイルSALEなら、21%OFFの2万5,780円で購入可能です。
Officeとキーボード付きのSurfaceが2万円台で手に入るチャンスです。サブPCや初めてのPCをお探しの方は、ぜひお見逃しなく！
