【数量限定】トゥルースリーパー、フォーサなど人気セットが特価！ ショップジャパン特別セール

2025年10月27日 09時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

　テレビショッピングでおなじみの商品がお得に手に入るチャンスです。Shop Japan（ショップジャパン）公式通販サイトでは、現在「アウトレット＆中古品セール」を開催しています。

　在庫調整品や旧モデルを特別価格で大放出し、全品送料無料で提供中です。トゥルースリーパー、フォーサなど、人気ブランドの豪華特別セットをお見逃しなく！

Shop Japan アウトレット＆中古品セールのページへ
  

　今すぐ買うべき注目のアイテムはこちら

①『フォーサ 特別限定セット特別価格4,990円

　真空保存本体、真空袋、コンテナに加え、珪藻土水切りマットまで付属。

②『洗えるセブンスピローセット特別価格12,980円

　「洗えるセブンスピロー」に骨盤サポートベルトと洗い替えカバー付き。

③『トゥルースリーパー プレミアリッチ 洗えるプラス シングル特別価格18,800円

　旧モデルのため特別価格。洗濯機で洗えるマットレス本体（シングル）です。

Shop Japan アウトレット＆中古品セールのページ
  

セールご利用時の注意点

全品送料無料！

　表示価格以外に送料はかかりません。

数量・在庫限定

　ほとんどの商品が「60個限定」「80個限定」など数量限定です。

返品不可の記載

　アウトレット・特別セット品のため、一部商品に「返品不可」の記載があります。ご購入前に必ず詳細をご確認ください。

まとめ：今だけのお得な価格！

　高性能なアイデア商品を驚きの価格で手に入れるチャンスです。この機会にショップジャパン公式通販サイトをチェックしてください！

※価格は記事作成時点のものです。返品保証適用外の商品があります。

■関連サイト

