【寒波で足が限界】足元こたつ化 北国のこたつヒーターが7,999円／Amazonタイムセールは残念ながら終了済み

北国のこたつ「デスク下 足元ヒーター」が7,999円

人気ブランド「北国のこたつ」から「デスク下 足元ヒーター」が、7,999円で販売中。昨日まではAmazonタイムセールで13％OFFの6,999円でしたが、残念ながらセールは終了。それでも1000円高くなっただけなので、部屋の寒さに悩んでいる方に、お勧めです！

4面発熱パネルと天板構造で熱を逃さず、デスク下がまるでこたつのように暖かい。iF Design Award受賞の高品質デザインで、サイズは幅55×奥行40×高さ55cm。

新型チタン合金ヒーター採用で10秒で発熱、20秒で40℃に到達します。消費電力195W、電気代は1時間約2.7円。5段階温度調整と9段階タイマー付きです。

PSE・RoHS認証取得。過熱防止、4時間自動オフ、転倒時オフ機能を搭載し、子どもやペットがいても安心。難燃素材と2年保証で信頼性も高いです。

在宅ワークや勉強時の冷え対策に最適。静音・省スペースで自宅やオフィスにぴったりですね。

速暖・省エネ・安心の三拍子がそろった冬のマストアイテムです。