Amazonセール情報大紹介！ 第238回
【高コスパ 7,490円】電気代が1時間約2.2円の年中使える山善カジュアルこたつ
2025年10月24日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】山善 カジュアル こたつ SEU-752(B)登場！
寒い冬の準備はできていますか？ 山善のカジュアルこたつテーブル「SEU-752(B)」が、Amazonタイムセールに登場しました。
一人暮らしの方に最適なこのこたつが、通常価格8,480円のところ、今なら12％OFFの7,490円というお買い得な価格で購入できます。
山善 カジュアル こたつ SEU-752(B)の特徴
① 驚異の省エネ性能
消費電力は300Wですが、電気代の目安は1時間あたり（弱）約2.2円、（強）約4.3円と非常に経済的です。足元をぬくぬく暖めながら、家計の負担を抑えられます。
② 2WAYリバーシブル天板
天板はリバーシブルで利用可能。気分やお部屋の模様替えに合わせて、簡単に色を変えられます。また、暖かくなってきたらヒーターをOFFにしてローテーブルとしても年中活躍する優れものです。本体サイズは幅75×奥行75×高さ39（cm）。
③ シンプル操作と安心設計
電源は中間入切スイッチのみのシンプル操作で、どなたでも簡単に使えます。天板の角は丸く加工されている（ラウンド加工）ため、お部屋にやさしい印象を与えます。
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、12%OFFの7,490円で購入可能です。
Amazon「こたつテーブル」カテゴリで人気の定番商品を、冬本番前に1,000円近くお得に手に入れるチャンスです。
※タイムセールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第239回
トピックス25,000mAhの超大容量！ ノートPCを約90分で満充電できるハイパワーモバイルバッテリー【特価9,645円】
-
第237回
トピックス欲しかった機能を詰め込んだ1台。ブラザー「DCP-J916N」が今だけ10％オフのプライム限定セール！
-
第236回
トピックス持ち運ぶケーブルを減らしたいならコレ！ コンセント一体型の10in1多機能モバイルバッテリーが29％オフ
-
第235回
トピックス78％オフの30,390円！ 新品で買うより10万円以上安い、第10世代Core i5搭載の【整備済み品】軽量ノートPCが狙い目
-
第234回
トピックス【これ何？】1時間たった約7円、足元が天国になる冬の神アイテムがAmazonタイムセール中
-
第233回
トピックス定番アイテムにハズレなし！ コールマン「ウォーカー」シリーズのバックパックが36％オフ
-
第232回
トピックス買うなら今！ 長年にわたり愛され続けるHanesのロングセラー「BEEFY-T」長袖Tシャツが34％オフ
-
第231回
トピックスおじさん臭くない！ スキミング＆盗難防止機能が付いた3wayボディバッグが今だけお得
-
第230回
トピックスPC代わりに使えるかも！ 90HzディスプレイのPHILIPS学習・ビジネス向けタブレットが35％オフ
-
第229回
トピックスメンズアウトドア防水ジャケット部門で1位を獲得！ ザ・ノース・フェイスの万能レインジャケットが23％オフ
- この連載の一覧へ