『聖剣伝説 VoM DDX』や『FANTASIAN ND』などの割引率もアップ！
『ディシディアFF NT』が75％オフ！スクエニがPS Storeとニンテンドーeショップで「ハロウィンセール」を開催中
スクウェア・エニックスは10月23日、PlayStation Store／ニンテンドーeショップにて「スクエニ HALLOWEEN SALE」を開始した。開催期間は、2025年11月5日まで。
本セールでは、『FANTASIAN Neo Dimension』『DISSIDIA FINAL FANTASY NT』『聖剣伝説 VISIONS of MANA Digital Deluxe Edition』の割引率がアップするほか、『ドラゴンクエストビルダーズ２ ゲーム本編+追加DLC第1弾・第2弾・第3弾セット』や『タクティクスオウガ リボーン』など、ダウンロード版の作品がお手頃な価格になっている。
以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも名作タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は対象タイトル一覧ページを確認してほしい。
＜対象タイトル一覧掲載ページ＞
※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
【セールタイトルピックアップ】
●『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』
『FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe Twin Pack』
PS5
40％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
●『FINAL FANTASY XVI』
PS5
40％オフ
© SQUARE ENIX
●『タクティクスオウガ リボーン』
PS5／PS4／Switch
50％オフ
© SQUARE ENIX
●「ニーア」バンドル
PS4
60％オフ
© SQUARE ENIX
(NieR:Automata Game of the YoRHa Edition)Developed by PlatinumGames Inc.
(NieR Replicant ver.1.22474487139...)Developed by Toylogic Inc.
●『FANTASIAN Neo Dimension』
PS5／PS4／Switch
40％オフ
© MISTWALKER/SQUARE ENIX
●『ドラゴンクエストビルダーズ２ ゲーム本編+追加DLC第1弾・第2弾・第3弾セット』
PS4／Switch
50％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
Developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
●『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅 マスターズ版』
Switch
50％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
●『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン デラックス版』
PS5／PS4／Switch
50％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
●『CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION』
PS4／Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
●『アクトレイザー・ルネサンス』
PS4／Switch
50％オフ
※Switch版は2025年11月2日まで
© 1990, 2021 QUINTET/SQUARE ENIX
© YUZO KOSHIRO
●『DISSIDIA FINAL FANTASY NT』
『DISSIDIA FINAL FANTASY NT デジタルプレミアムエディション』
PS4
75％オフ
© KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
●『いただきストリート ドラゴンクエスト＆ファイナルファンタジー 30th ANNIVERSARY』
PS4
60％オフ
© ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX
DRAGON QUEST characters: © ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
FINAL FANTASY characters: © SQUARE ENIX
●『聖剣伝説 VISIONS of MANA Digital Deluxe Edition』
PS5／PS4
50％オフ
© SQUARE ENIX
●『STAR OCEAN -First Departure R-』
PS4／Switch
70％オフ
© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc.