『聖剣伝説 VoM DDX』や『FANTASIAN ND』などの割引率もアップ！

『ディシディアFF NT』が75％オフ！スクエニがPS Storeとニンテンドーeショップで「ハロウィンセール」を開催中

文●ミヤザキ／ASCII

　スクウェア・エニックスは10月23日、PlayStation Store／ニンテンドーeショップにて「スクエニ HALLOWEEN SALE」を開始した。開催期間は、2025年11月5日まで。

　本セールでは、『FANTASIAN Neo Dimension』『DISSIDIA FINAL FANTASY NT』『聖剣伝説 VISIONS of MANA Digital Deluxe Edition』の割引率がアップするほか、『ドラゴンクエストビルダーズ２　ゲーム本編+追加DLC第1弾・第2弾・第3弾セット』や『タクティクスオウガ リボーン』など、ダウンロード版の作品がお手頃な価格になっている。

　以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも名作タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は対象タイトル一覧ページを確認してほしい。

＜対象タイトル一覧掲載ページ＞

https://sqex.to/Hw0tg
※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

【セールタイトルピックアップ】

●『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』
『FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe Twin Pack』

PS5
40％オフ

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

●『FINAL FANTASY XVI』

PS5
40％オフ

© SQUARE ENIX

●『タクティクスオウガ リボーン』

PS5／PS4／Switch
50％オフ

© SQUARE ENIX

●「ニーア」バンドル

PS4
60％オフ

© SQUARE ENIX
(NieR:Automata Game of the YoRHa Edition)Developed by PlatinumGames Inc.
(NieR Replicant ver.1.22474487139...)Developed by Toylogic Inc.

●『FANTASIAN Neo Dimension』

PS5／PS4／Switch
40％オフ

© MISTWALKER/SQUARE ENIX

●『ドラゴンクエストビルダーズ２　ゲーム本編+追加DLC第1弾・第2弾・第3弾セット』

PS4／Switch
50％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
Developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

●『ドラゴンクエストモンスターズ３　魔族の王子とエルフの旅 マスターズ版』

Switch
50％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

●『ドラゴンクエストX　目覚めし五つの種族　オフライン デラックス版』

PS5／PS4／Switch
50％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

●『CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION』

PS4／Switch
60％オフ

© SQUARE ENIX

●『アクトレイザー・ルネサンス』

PS4／Switch
50％オフ
※Switch版は2025年11月2日まで

© 1990, 2021 QUINTET/SQUARE ENIX
© YUZO KOSHIRO

●『DISSIDIA FINAL FANTASY NT』
『DISSIDIA FINAL FANTASY NT デジタルプレミアムエディション』

PS4
75％オフ

© KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

●『いただきストリート ドラゴンクエスト＆ファイナルファンタジー 30th ANNIVERSARY』

PS4
60％オフ

© ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX
DRAGON QUEST characters: © ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
FINAL FANTASY characters: © SQUARE ENIX

●『聖剣伝説 VISIONS of MANA Digital Deluxe Edition』

PS5／PS4
50％オフ

© SQUARE ENIX

●『STAR OCEAN -First Departure R-』

PS4／Switch
70％オフ

© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc.

