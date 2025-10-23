定番アイテムにハズレなし！ コールマン「ウォーカー」シリーズのバックパックが36％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【セール】Coleman WALKERシリーズ 25Lバックパック登場！

Coleman（コールマン）の定番シリーズから、デイリーユースで最も人気のウォーカーシリーズ「25Lバックパック」が、Amazonにてセール販売中です。

参考価格7,590円のところ、今なら36％OFFの4,829円というお得な価格で購入できます。

Coleman WALKERシリーズ 25Lバックパックの特徴

① 通勤・通学に最適な25L容量

デイリーユースで最も需要の高い25L容量。メインコンパートメント内にノートPCやタブレット収納が付き、A4ファイル、500mlペットボトルなども余裕で収納できます。

② 雨の日も安心の撥水構造

撥水加工を施した生地に加え、ジッパーフラップで雨の侵入をしっかりと防ぎます。突然の雨でも中の荷物を守れるため、通勤・通学にも安心です。

③ 快適な背負い心地と安全機能

背面とショルダーベルトにはクッション性と通気性に優れたメッシュ素材を使用。また、チェストストラップとウエストベルトも装備しており、重い荷物でも安定した背負い心地を提供します。夜間の視認性を高めるリフレクター（反射材）も搭載されています。

まとめ：今だけのお得な価格！

Amazonセールなら、36%OFFの4,829円で購入可能です。

Colemanの信頼できる定番リュックを、5千円を切る価格で手に入れる絶好のチャンスです。