Amazonセール情報大紹介！ 第232回
買うなら今！ 長年にわたり愛され続けるHanesのロングセラー「BEEFY-T」長袖Tシャツが34％オフ
2025年10月23日 12時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【セール】【Hanes】ビーフィー ロングスリーブ Tシャツ（H5186）登場！
1975年に誕生し、長年にわたり愛され続けるHanesのロングセラー「BEEFY-T」の長袖Tシャツが、Amazonにてセール販売中！
このアメリカンテイストを感じさせるロングTシャツが、参考価格3,190円のところ、今なら34％オフの2,090円という価格で購入できます。
【Hanes】ビーフィー ロングスリーブ Tシャツ（H5186）の特徴
① 肉厚で丈夫な生地
ヘビーウェイトの綿100％生地を使用しており、洗えば洗うほど肌に馴染む独自の風合いが特長です。洗いこんでも首周りが伸びにくく、型崩れしにくい強さと耐久性を誇ります。
② クラシックなデザイン
クラシックなボックスシルエットで、どんなスタイルにも合わせやすい無地デザインです。
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonセールなら、34%OFFの2,090円で購入可能です。
（※価格はカラー/サイズによって変動します。）
過去1か月で2,000点以上購入された人気アイテムを手に入れるチャンスをお見逃しなく！
※タイムセールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。
※価格はカラー・サイズによって異なります。
