Amazonセール情報大紹介！ 第231回
おじさん臭くない！ スキミング＆盗難防止機能が付いた3wayボディバッグが今だけお得
2025年10月23日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【セール】SAFASS（セイファス）機能強化モデル ボディバッグ登場！
TOKYO発の次世代トラベルグッズブランド「LiberFlyer（リバーフライヤー）」の3WAYバッグ「SAFASS（セイファス）機能強化モデル」が、Amazonにてセール販売中です。
参考価格4,998円のところ、今なら16％OFFの4,188円というお得な価格で購入できます。
SAFASS（セイファス）機能強化モデル 3WAYバッグの特徴
① 徹底された防犯機能
海外旅行でも安心のスキミング防止ポケット、背中に隠せる背面隠しポケット、そして外から引っ張って開けられにくい盗難防止ジッパーを搭載。
② 洗練されたヨーロッパデザイン
日本のLiberFlyerと提携のヨーロッパデザイナーLuisa氏が共同開発。「機能的でもオジサンくさいのはイヤだ」という声に応えた、時代や流行に左右されないスタイリッシュなデザインです。
③ コンパクトなのに高収納
サイズはコンパクトながら、500mlペットボトルや長財布が収納可能（※同時収納は窮屈になる場合があります）。撥水素材と独自の裏面の蒸れにくい「エアースルーメッシュ素材」により、快適に使用できます。
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonセールなら、16%OFFの4,188円で購入可能です。
さらに、購入後「イメージと違った」「サイズが合わない」という場合でも、到着後30日間の返金・返品保証サービスが付帯。この機会に、デザインと安全性を両立したボディバッグを手に入れましょう！
