Amazonセール情報大紹介！ 第227回
充電が退屈しない！ TFTディスプレイ搭載の130Wモバイルバッテリーがセール特価
2025年10月22日 13時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】UGREEN Nexode モバイルバッテリー（20,000mAh・130W) 登場！
MacBookユーザーや、複数のデバイスを持ち歩く方に朗報。 UGREENのハイエンドモバイルバッテリー「Nexode モバイルバッテリー 20000mAh 130W」が、Amazonタイムセールに登場しました。
過去1か月で500点以上購入された人気アイテムが、参考価格12,980円のところ、今なら42％OFFの7,493円というお得な価格で購入できます。
UGREEN Nexode モバイルバッテリー（20,000mAh・130W) の特徴
① 圧倒的な高出力と容量
20000mAhの超大容量で、MacBook Air 13インチを約1.3回充電可能。USB-C1ポート単体で最大100W、2ポート同時使用で合計130Wという高出力を実現。MacBook Pro 16インチでも30分で43％まで急速充電できます。
② 革新のTFTカラーディスプレイ
従来のバッテリー残量表示に加え、入出力、電圧、電流、電力曲線など使用状況をリアルタイムで表示。さらに遊び心のある絵文字フェイスも表示され、充電操作が退屈しません。
③ 省スペースなタテ型デザイン
携行に便利なだけでなく、縦置きデザインを採用することで机上スペースを有効活用。高性能な21700リチウムイオンパワーセルを採用。
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、42%OFFの7,493円で購入可能です。
これ1台でPCからスマホまで、すべての充電ニーズをカバーします。高性能・大容量のモバイルバッテリーをお得に手に入れるチャンスです。
※タイムセールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。
※価格は記事作成時点の情報です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第228回
トピックス【寒さ対策】山善のUSB着る電気毛布「くるみケット」が今だけセール価格に
-
第226回
トピックス【51％オフ】Tシャツはこれに決まり！ アディダスの定番ビッグロゴTシャツが1,342円
-
第225回
トピックスアディダスの人気メンズジャージ上下セットが半額以下の4,227円【Amazonタイムセール】
-
第224回
トピックス再配達に縛られない！ 防水・盗難防止宅配ボックスがセール特価
-
第223回
トピックスエアコンより省エネ！ 電気代1時間約2.7円の「デスクこたつ」が冬本番前にセール
-
第222回
トピックス【半額！50％オフ】JVCケンウッドの375Whポータブルバッテリーが超特価
-
第221回
トピックス6台同時充電OK！ モンスター級500W充電ステーションが20％オフ
-
第220回
トピックス今が買い時！ Surface Go2（整備済み品）が2万円台！ Office 2024＆タイプカバー付きの高コスパセット
-
第219回
トピックス電気代を気にせずポカポカ。節電上手が選ぶTopzee電気毛布が36％OFF！【Amazonタイムセール】
-
第218回
トピックスあなたのランニングライフを次のステージへ！ GARMINハイエンドGPSウォッチが13％オフ
- この連載の一覧へ