地球統制局のエージェントとなりスキップ ドライブが引き起こす「裂け目」を調査しよう！
SF・RPG『The Outer Worlds 2』が本日配信！数々の賞を獲得した人気作の第2弾
Xboxは10月30日、SF・RPG『The Outer Worlds 2』をXbox Series X|S／PC（Xbox on PC／Battle.net／Steam）／ROG Xbox Ally ハンドヘルド／PlayStation 5で配信したと発表。価格は通常版が8900円、プレミアム エディションが1万1900円だ。
▼ゲームプレイトレーラー
本作はXbox Play Anywhere対応タイトルであり、Game Pass UltimateまたはPC Game PassメンバーであればDay Oneから楽しめる。
Obsidian Entertainmentのシニアコミュニケーションズマネージャーであるシャイラ ショフィールド（Shyla Schofield）氏が綴ったブログ記事をXbox News Wire Japanにて公開しているので、あわせてチェックしよう。
▼該当記事
https://news.xbox.com/ja-jp/2025/10/30/the-outer-worlds-2-is-out-now/ >
【ゲーム情報】
タイトル：The Outer Worlds 2
ジャンル：RPG
配信：マイクロソフト
開発：Obsidian Entertainment
プラットフォーム：
Xbox Series X|S／PC（Xbox on PC／Battle.net／Steam）／ROG Xbox Allyハンドヘルド／PlayStation 5
※Xbox Play Anywhere／Xbox Game Pass／PC Game Pass対応。
配信日：配信中（2025年10月30日）
価格：
通常版：8900円（ダウンロード版）
プレミアム エディション：1万1900円（ダウンロード版）
プレミアム アップグレード・エディション：3000円（ダウンロード版）
CERO：Z（18才以上対象）
© 2025 Obsidian Entertainment, Inc. Obsidian Entertainment, the Obsidian Entertainment logo, The Outer Worlds 2, and The Outer Worlds 2 logos are trademarks or registered trademarks of Obsidian Entertainment, Inc. All rights reserved.