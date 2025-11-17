Xboxは11月17日、協賛のXbox販売店で対象の「Xbox ワイヤレス コントローラー」のキャンペーン セールを実施すると発表。対象製品や販売店は以下のとおりだ。

【対象製品】

・Xbox ワイヤレス コントローラー (カーボン ブラック)

・Xbox ワイヤレス コントローラー (ロボット ホワイト)

・Xbox ワイヤレス コントローラー + USB-C ケーブル

・Xbox ワイヤレス コントローラー (ショック ブルー)

・Xbox ワイヤレス コントローラー (パルス レッド)

・Xbox ワイヤレス コントローラー (ディープ ピンク)

・Xbox ワイヤレス コントローラー (ベロシティ グリーン)

・Xbox ワイヤレス コントローラー (ハートブレイカー) スペシャル エディション

・Xbox ワイヤレス コントローラー (アイスブレイカー) スペシャル エディション

・Xbox ワイヤレス コントローラー (ストームブレイカー) スペシャル エディション

【実施販売店一覧】

・Amazon.co.jp

・上新電機

・ビックカメラ

・ヤマダデンキ

・ヨドバシカメラ

・楽天 スーパーDEAL SHOP

・Microsoft Store

そのほかの詳細については、同社の公式ブログ“Xbox Wire Japan”の記事を確認してほしい。

▼該当記事

https://news.xbox.com/ja-jp/2025/11/17/xbox-wireless-controller-campaign-2025-november/