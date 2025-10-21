Amazonセール情報大紹介！ 第224回
再配達に縛られない！ 防水・盗難防止宅配ボックスがセール特価
2025年10月21日 17時00分更新
【タイムセール】PYKES PEAK ポスト一体型宅配ボックス「HAZUKI」登場！
忙しい現代人の悩みを解決する、PYKES PEAK（パイクスピーク）のポスト一体型宅配ボックス「HAZUKI（波月）」が、Amazonタイムセールに登場しました！
郵便物から大きな荷物まで非対面で受け取れるこの宅配ボックスが、通常価格23,980円のところ、今なら13％オフの20,980円という価格で購入できます。
PYKES PEAK ポスト一体型宅配ボックス「HAZUKI」の特徴
① 1台2役の大容量設計
上段にある広口のポスト投函口は、A4サイズよりも大きな郵便物や雑誌、新聞紙、レターパックなども受け取ることができます。また、下扉の大容量スペースは、まとめ買いにも対応し、74Lの収納力で1度にたくさんの荷物も受け取ることができます。内部にはマグネット式印鑑ホルダーも完備しています。
② 盗難・浸水を防ぐ安心構造
独自の防水・防塵構造により、雨水やホコリの侵入を防ぎます。施錠はシリンダープッシュ錠で、押すだけで簡単にロックでき、高い防犯性を実現しています。
③ 玄関を彩るスタイリッシュなデザイン
海から昇る月をイメージしたという「HAZUKI」デザインは、洗練されたスタイリッシュな外観で玄関の高級感を一新します。本体は厚さ0.8mmの合金鋼で耐久性も抜群です。
製品仕様
サイズ（約）：幅41ｘ奥行39ｘ高さ100（cm）
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、13%OFFの20,980円で購入可能です。
再配達のストレスから解放され、玄関をスマートに彩る宅配ボックスを、このお得な機会にぜひ手に入れてください。
