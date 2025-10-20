Amazonセール情報大紹介！ 第212回
任天堂純正品がタイムセールで22％オフ！ Nintendo Switch 2 カメラを買うなら今！
2025年10月20日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】【任天堂純正品】Nintendo Switch 2 カメラ＋Amazon限定特典 登場！
Nintendo Switch 2 専用のUSBカメラがAmazonタイムセールに登場しました。
参考価格5,436円のところ、今なら22％OFFの4,252円で購入できます。
【任天堂純正品】Nintendo Switch 2 カメラの特徴
① ビデオチャット
Nintendo Switch 2カメラがあれば、ビデオチャットでみんなの表情と一緒に会話しながらゲームを楽しめます。TVモードでも、テーブルモードでも、携帯モードでも利用できます。一部の対応ソフトでは、自分の姿をゲーム内のプレイヤーとして表示する「カメラプレイ」で遊びも広がります。
② 表示方法はさまざま
カメラの映り方は、「人だけ」「顔だけ」を選び、背景を非表示にして、自分の部屋などのプライベートな空間は映らないようにすることも。カメラ使用時以外は、プライバシーシャッターを閉めておけば、意図せず自分や部屋の中がカメラに映ってしまう心配がありません。
セット内容
・Nintendo Switch 2 カメラ
・USB-C充電ケーブル
・【Amazon.co.jp限定特典】Nintendo Switch 2 ロゴデザインステッカー
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、22%OFFの4,252円で購入可能です。
ただでさえお得なのに、さらにAmazon限定特典として、Nintendo Switch 2 ロゴデザインステッカーが付いてきます。ぜひこの機会をお見逃しなく！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第216回
トピックス過去価格から大幅割引！ MacBookの充電にも対応する急速充電器が3,075円【Amazonタイムセール】
-
第215回
トピックス座った瞬間わかる快適さ。GTRacingゲーミングチェアが今だけ28％OFF【Amazonタイムセール】
-
第214回
トピックス大容量・多台数通信に強い、バッファロー「Wi-Fi 6」対応ルーターが10％オフ【Amazonタイムセール】
-
第213回
トピックス仕事終わりの疲れた体に! 本格ボディケアを体感できる筋膜リリースガンが特価4,980円
-
第211回
トピックス松屋の冷凍福袋がAmazonタイムセールで激安！ お店の味8種30食が53％OFFで買えるチャンス
-
第210回
トピックス【2023年度 省エネ大賞受賞】シャープのドラム式洗濯乾燥機セットが14％オフ！
-
第209回
トピックス半年充電いらず!? 人気の電動歯ブラシが4,450円【Amazonタイムセール】
-
第208回
トピックス【2025最新モデル】耳を塞がないのに、Hi-Fi音質＆IMAX級低音のイヤホンが40％オフ
-
第207回
トピックスこりゃ、まとめ買いだ！ USB Type-Cケーブル1本708円【Amazonタイムセール】
-
第206回
トピックス売れ筋商品がただいまタイムセール中！ 世界初うたうQi 2 25W認証モバイルバッテリー
- この連載の一覧へ