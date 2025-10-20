任天堂純正品がタイムセールで22％オフ！ Nintendo Switch 2 カメラを買うなら今！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】【任天堂純正品】Nintendo Switch 2 カメラ＋Amazon限定特典 登場！

Nintendo Switch 2 専用のUSBカメラがAmazonタイムセールに登場しました。

参考価格5,436円のところ、今なら22％OFFの4,252円で購入できます。

【任天堂純正品】Nintendo Switch 2 カメラの特徴

① ビデオチャット

Nintendo Switch 2カメラがあれば、ビデオチャットでみんなの表情と一緒に会話しながらゲームを楽しめます。TVモードでも、テーブルモードでも、携帯モードでも利用できます。一部の対応ソフトでは、自分の姿をゲーム内のプレイヤーとして表示する「カメラプレイ」で遊びも広がります。

② 表示方法はさまざま

カメラの映り方は、「人だけ」「顔だけ」を選び、背景を非表示にして、自分の部屋などのプライベートな空間は映らないようにすることも。カメラ使用時以外は、プライバシーシャッターを閉めておけば、意図せず自分や部屋の中がカメラに映ってしまう心配がありません。

セット内容

・Nintendo Switch 2 カメラ

・USB-C充電ケーブル

・【Amazon.co.jp限定特典】Nintendo Switch 2 ロゴデザインステッカー

まとめ：今だけのお得な価格！

Amazonタイムセールなら、22%OFFの4,252円で購入可能です。

ただでさえお得なのに、さらにAmazon限定特典として、Nintendo Switch 2 ロゴデザインステッカーが付いてきます。ぜひこの機会をお見逃しなく！