ホロライブ所属の兎田ぺこらさん＆鷹嶺ルイさんによる実況プレイ生配信が決定！

2025年08月26日 16時15分更新

文● ミヤザキ／ASCII

『終天教団』のFinalトレーラーが公開！お好きなプリペイドカード3000円分が当たるXキャンペーン開催中

　DMM GAMESを運営する合同会社EXNOAは8月26日、小高和剛氏率いるトゥーキョーゲームスとタッグを組んだ最新作『終天教団』［Nintendo Switch／PC（DMM GAME PLAYER／Steam）］について、Finalトレーラーを公開した。本トレーラーではナノさんタイアップ楽曲「Antagonist」を使用しているので、ぜひともチェックしよう。

　ゲームの発売日は、2025年9月5日予定。価格は通常版が6980円（パッケージ版／ダウンロード版）、パッケージ豪華版が1万3580円、ダウンロード専売のデジタルデラックス版が9180円となる。

＜『終天教団』Finalトレーラー＞

https://youtu.be/yux54by4KWg

Finalトレーラー 公開記念キャンペーン開催！

　Finalトレーラー公開を記念し、『終天教団』公式Xにて「ニンテンドープリペイドカード」「Steamギフトカード」「DMMプリペイドカード」の中からお好きなプリペイドカード3000円分を抽選で10名にプレゼントするリポストキャンペーンを開催中。開催期間は、2025年8月30日23時59分まで。

【応募方法】

1：『終天教団』公式Xアカウント（https://x.com/shuten_kyodan）をフォロー
2：キャンペーンポストをリポストで応募完了。
※キャンペーン対象ポストにつきましては、『終天教団』公式Xをご確認ください。

兎田ぺこらさん&鷹嶺ルイさんによる『終天教団』のプレイ実況生配信が9月2日20時より！

　女性VTuberグループ「ホロライブ」に所属している兎田ぺこらさんと鷹嶺ルイさんによる、『終天教団』プロローグの世界初プレイ生配信が9月2日に決定。配信URLなどの詳細は、後日『終天教団』公式Xにて告知するのでチェックしよう。配信日時は、2025年9月2日20時より。

▼配信は「Pekora Ch. 兎田ぺこら」にて

https://www.youtube.com/@usadapekora
※配信時間は変更になる可能性がございます。

▼兎田ぺこらさんよりコメントが到着！

　宗教！？主人公が教祖！？　そんな主人公を殺した犯人を見つけ出すなんてそんなストーリーを聞いたときワクワクしちゃいましたぺこ！　小高さんの作品だから私の想像を簡単に超えてくるんだろうな～！　どんな物語なんだろうな～！　と、「終天教団」楽しみにしてます！

▼鷹嶺ルイさんよりコメントが到着！

　小高さんの作品が大好きで発売するたびにやっているので、このように作品に携われて夢のようです！　ありがとうございます✨　こんな短期間にどんどん神ゲーがでてくるなんて…小高さんの頭の中はどうなっているんだ…。新作「終天教団」も大好きな世界観でプレイするのを楽しみにしてます☺！

【ゲーム情報】

タイトル：終天教団
ジャンル：マルチジャンルアドベンチャー
販売：DMM GAMES
開発：Tookyo Games
プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（DMM GAME PLAYER／Steam）
発売日：2025年9月5日　※Steam版は16時より配信予定
価格：
　通常版：6980円（パッケージ版／ダウンロード版）
　豪華版：1万3580円（パッケージ版）
　デジタルデラックス版：9180円（ダウンロード版）
CERO：D（17歳以上対象）

©2025 EXNOA LLC/Neilo Inc. All rights reserved.

