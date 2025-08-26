DMM GAMESを運営する合同会社EXNOAは8月26日、小高和剛氏率いるトゥーキョーゲームスとタッグを組んだ最新作『終天教団』［Nintendo Switch／PC（DMM GAME PLAYER／Steam）］について、Finalトレーラーを公開した。本トレーラーではナノさんタイアップ楽曲「Antagonist」を使用しているので、ぜひともチェックしよう。

ゲームの発売日は、2025年9月5日予定。価格は通常版が6980円（パッケージ版／ダウンロード版）、パッケージ豪華版が1万3580円、ダウンロード専売のデジタルデラックス版が9180円となる。

＜『終天教団』Finalトレーラー＞

https://youtu.be/yux54by4KWg

Finalトレーラー 公開記念キャンペーン開催！

Finalトレーラー公開を記念し、『終天教団』公式Xにて「ニンテンドープリペイドカード」「Steamギフトカード」「DMMプリペイドカード」の中からお好きなプリペイドカード3000円分を抽選で10名にプレゼントするリポストキャンペーンを開催中。開催期間は、2025年8月30日23時59分まで。

【応募方法】

1：『終天教団』公式Xアカウント（https://x.com/shuten_kyodan）をフォロー

2：キャンペーンポストをリポストで応募完了。

※キャンペーン対象ポストにつきましては、『終天教団』公式Xをご確認ください。

兎田ぺこらさん&鷹嶺ルイさんによる『終天教団』のプレイ実況生配信が9月2日20時より！

女性VTuberグループ「ホロライブ」に所属している兎田ぺこらさんと鷹嶺ルイさんによる、『終天教団』プロローグの世界初プレイ生配信が9月2日に決定。配信URLなどの詳細は、後日『終天教団』公式Xにて告知するのでチェックしよう。配信日時は、2025年9月2日20時より。

▼配信は「Pekora Ch. 兎田ぺこら」にて

https://www.youtube.com/@usadapekora

※配信時間は変更になる可能性がございます。

【ゲーム情報】

タイトル：終天教団

ジャンル：マルチジャンルアドベンチャー

販売：DMM GAMES

開発：Tookyo Games

プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（DMM GAME PLAYER／Steam）

発売日：2025年9月5日 ※Steam版は16時より配信予定

価格：

通常版：6980円（パッケージ版／ダウンロード版）

豪華版：1万3580円（パッケージ版）

デジタルデラックス版：9180円（ダウンロード版）

CERO：D（17歳以上対象）

©2025 EXNOA LLC/Neilo Inc. All rights reserved.