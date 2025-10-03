コーエーテクモゲームスは10月3日、神奈川県とコーエーテクモホールディングスが包括協定を締結したことを受け、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』にて、神奈川県が推進している「未病改善」とコラボレーションした「未病改善ウォークラリー」を開催すると発表。開催期間は、2025年10月9日メンテナンス後～11月17日12時59分まで。

「未病改善」について「はつほの豆知識」つきのパネルミッションで知識を深めながら、たくさん歩いて健康を目指そう。なお、本キャンペーンは神奈川県内でなくても参加可能だ。

【未病とは】

神奈川県では、心身の状態を健康と病気の二分論の概念で捉えるのではなく、「健康」と「病気」の間を連続的に変化するものとして捉え、このすべての変化の過程を表す概念を「未病」としている。日常の生活において、「未病改善」により、心身をより健康な状態に近づけていくことが重要になる。

【未病改善ウォークラリーパネルミッション】

「未病改善」について知識を深められる「はつほの豆知識」つきのパネルミッションを開催。完全達成で称号も獲得できるので、たくさん歩いて健康を目指そう。

【はつほの豆知識】

「1日ログインする」などのミッションを達成することで、「未病改善」についての知識を深められる「はつほの豆知識」が開放され、報酬を獲得できる。

★注意事項

※パネルミッションへの参加は、メインミッション第2章「合戦の心得」を途中まで進める必要があります。

※イベントの開催期間や内容は予告なく変更になる場合があります。

※画像はすべて開発中のものです。

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 出陣

ジャンル：位置情報ゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：iOS／Android

対応OS：

iOS：iOS 15以上（iPhone 8 Plus以降のモデル）

iPadOS：iPadOS 15以上、メモリー（RAM）3GB以上

Android：Android 9.0以上、メモリー（RAM）4GB以上

※一部機種を除く

配信日：配信中（2023年8月31日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。