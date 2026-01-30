第206回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート
ゲーミングPC「RBST-R59600X-507012-BK/WH」がオススメ!!
3面ガラスパネルの美学。こだわりデザインに惚れ惚れする究極のゲーミングPC：ソフマップ なんば店
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・梅島穣さんのオススメは、Rabbit0 StudioのゲーミングPC「RBST-R59600X-507012-BK/WH」です。
「Rabbit0」という名前を聞いてピンときた人は、かなりのPCゲーミング通といえるでしょう。同社はこれまで、数多くの魅力的な海外製ゲーミングデバイスを日本に持ち込んだ輸入代理店です。そのRabbit0が「性能とデザインの究極の両立」を掲げてプロデュースしたPCブランドが「Rabbit0 Studio」。その真髄を体現したモデルが、この「RBST-R59600X-507012-BK/WH」です。
最大の特徴は、前面・側面・天面の3面に強化ガラスを採用した3面ピラーレスのPCケース。遮るもののないガラス越しに、厳選されたパーツたちが鮮やかに浮かび上がります。
スペックも最新世代で固められており、CPUに「Ryzen 5 9600X」、GPUに「GeForce RTX 5070」を搭載。システムメモリーは32GB（16GB×2、DDR5-6000）、ストレージには1TBのM.2 NVMe SSD（Gen4）を採用しています。
最新のAAAタイトルも最高画質で快適にプレイできる、極めて高いポテンシャルを秘めています。また、Wi-Fi 6E対応の無線LANも標準搭載しており、ネットワーク環境も万全です。
梅島さんは、本モデルの魅力を「何よりも、この突き詰められた美しいデザインにあります」と強調します。パーツの選定には、数々のデバイスを扱ってきた輸入代理店ならではの鋭い目利きが光っており、単なる高性能PCの枠を超えた、一つの「作品」のような完成度を誇ります。
ソフマップ なんば店では現在、このRabbit0 StudioのゲーミングPCを限定入荷して販売中とのこと。ただし、販売台数は「店頭在庫分のみ」の数量限定となっています。
高性能パーツの供給状況が気になる昨今、ここまで丁寧に組み上げられたプレミアムな一台をその場で手に取れる機会は非常に貴重です。まずはぜひ店頭へ足を運び、実機の圧倒的な美しさと仕上がりの良さをチェックしてみてください！
|RBST-R59600X-507012-BK/WHの主なスペック
|OS
|Windows 11 Home
|CPU
|AMD Ryzen 5 9600X（6コア/12スレッド）
|CPUクーラー
|水冷・360mm（Rabbit0 Studioブランド・液晶付き）
|メモリー
|16GB×2、DDR5-6000（G.SKILL製・RGB対応）
|ストレージ
|1TB SSD
|マザーボード
|MSI B650 GAMING PLUS WIFI
|グラフィックス
|NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB
|無線機能
|Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3
|電源ユニット
|850W GOLD
|PCケース
|Rabbit0 Studioブランド
|ケースファン
|8基搭載、Rabbit0 Studioブランド
|店頭価格
|34万9800円
