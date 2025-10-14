このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第192回

SATECHI秋大感謝祭（10月11日～15日）

明日まで34％オフ！ Mac Mini M4 ハブ＆スタンドが1万857円【SATECHI秋大感謝祭】

2025年10月14日 16時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【SATECHI秋大感謝祭】SATECHI Mac Mini ハブスタンド（M4用）登場！

　Mac Mini用のハブスタンド「Mac Mini M4 Dock」が、AmazonのSatechiストアにてセール販売中。

　参考価格1万6,450円のところ、今なら34％OFFの1万857円で購入できます。SATECHI秋大感謝祭は、10月15日まで開催。セール期間は残りわずかなので、Mac Mini（M4用）ユーザーは今すぐAmazonをチェック！

アマゾンでSATECHI Mac Mini ハブスタンド（M4用）を入手

SATECHI Mac Mini ハブスタンド（M4用）の特徴

① 強化されたストレージ容量

　最大4TBの内蔵ストレージでMac Mini M4の機能を拡張できます。M.2 NVMe SSDに対応し、最大10Gbpsの高速データ転送を実現します。

② 5in1拡張ポート

　高速USB A 3.2データポート（10Gbps）2基、USB-A 2.0ポート（480Mbps）、そしてSDカードリーダー（UHS-II、最大312MB/s）を搭載し、メディアへの高速アクセスを実現します。

③ 最適化された自己冷却

　ハブ本体の冷却を助ける底面通気口を備え、さらに上部の凹みがMac Mini底面のファンを妨げずに適切な放熱を確保します。

製品仕様

対応デバイス：Mac Mini M4 (2024), Mac Mini M4 Pro (2024)

USBポート総数：3

サイズ：12.7×12.7×2.1（cm）

ポート数：5

まとめ：今だけのお得な価格！

　Amazonにて開催中のSATECHI秋大感謝祭なら、34%OFFの1万857円で購入可能です。

　セールは明日まで。ご購入はお早めに！

アマゾンでSATECHI Mac Mini ハブスタンド（M4用）を入手

