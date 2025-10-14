【Amazonタイムセール】Type-CとLightningケーブルを内蔵した小型モバイルバッテリーが15％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】Philips（フィリップス）モバイルバッテリー「DLP5713CP」登場！

Philips（フィリップス）から、小型モバイルバッテリー「DLP5713CP」がAmazonタイムセールに登場しました。

参考価格3,980円のところ、今なら15％OFFの3,383円で購入できます。過去1か月で4,000点以上購入されている人気商品です。

Philips（フィリップス）モバイルバッテリー「DLP5713CP」の特徴

① Type-CとLightningケーブルを内蔵

抜くと充電ケーブルになり、使わない時はストラップとして収納できます。Type-Cケーブルは22.5Wの高速出力、Lightningケーブルも約19.98Wの高速出力に対応し、iPhoneとAndroidデバイスの両方に急速充電が可能です。

② 10000mAh大容量

iPhone 16 を約1.8回、Galaxy S24を約1.5回充電することができます。USB-C入出力ポートはPD/QC3.0規格をサポートし、最大18Wまでモバイルバッテリー本体とデバイスを充電できます。

③ 4台同時充電＆パススルー機能

USB-Cポート、USB-Aポート、Type-CケーブルとLightningケーブルを装備し、最大4台のデバイスを同時に充電可能です。パススルー機能も搭載し、モバイルバッテリーとスマホを同時に充電できます。

製品仕様

容量：10,000mAh

サイズ：6.65cmx2.55cmx7.4（cm）

重量：176g

まとめ：今だけのお得な価格！

Amazonタイムセールなら、15%OFFの3,383円で購入可能です。

iPhoneとAndroidデバイスの両方を持っている方におすすめです。ぜひこの機会をお見逃しなく！