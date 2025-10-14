【Amazonタイムセール】Type-CとLightningケーブルを内蔵した小型モバイルバッテリーが15％オフ

Amazonセール情報大紹介！ 第191回
【タイムセール】Philips（フィリップス）モバイルバッテリー「DLP5713CP」登場！
Philips（フィリップス）から、小型モバイルバッテリー「DLP5713CP」がAmazonタイムセールに登場しました。
参考価格3,980円のところ、今なら15％OFFの3,383円で購入できます。過去1か月で4,000点以上購入されている人気商品です。
Philips（フィリップス）モバイルバッテリー「DLP5713CP」の特徴
① Type-CとLightningケーブルを内蔵
抜くと充電ケーブルになり、使わない時はストラップとして収納できます。Type-Cケーブルは22.5Wの高速出力、Lightningケーブルも約19.98Wの高速出力に対応し、iPhoneとAndroidデバイスの両方に急速充電が可能です。
② 10000mAh大容量
iPhone 16 を約1.8回、Galaxy S24を約1.5回充電することができます。USB-C入出力ポートはPD/QC3.0規格をサポートし、最大18Wまでモバイルバッテリー本体とデバイスを充電できます。
③ 4台同時充電＆パススルー機能
USB-Cポート、USB-Aポート、Type-CケーブルとLightningケーブルを装備し、最大4台のデバイスを同時に充電可能です。パススルー機能も搭載し、モバイルバッテリーとスマホを同時に充電できます。
製品仕様
容量：10,000mAh
サイズ：6.65cmx2.55cmx7.4（cm）
重量：176g
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、15%OFFの3,383円で購入可能です。
iPhoneとAndroidデバイスの両方を持っている方におすすめです。ぜひこの機会をお見逃しなく！
