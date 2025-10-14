Bluetooth＆Wi-Fi対応の最新体組成計が登場　アプリ連携で健康管理が一気にラクに

エレコム、Bluetooth＆Wi-Fi対応の新型体組成計を10月中旬に発売 ― アプリ連携でスマートな健康管理を実現

エレコムは10月14日、専用アプリ「ELECOM Healthcare」と連携できるBluetooth＋Wi-Fi通信対応の体組成計を、10月中旬に発売すると発表した。価格は5,980円。

この新型体組成計は、BluetoothとWi-Fiの“ダブル通信機能”を搭載。初期設定から日々の測定までスムーズに行え、体重をはじめ内臓脂肪レベルや骨格筋率など、全13項目の体組成を測定できるという。計測データは自動的にアプリへ転送され、手動入力の手間なく健康状態を記録・管理できるのが特徴だ。筑波大学との産学連携によって開発された独自の計測方式により、より高精度なデータ取得を実現している。

専用アプリ「ELECOM Healthcare」では、測定データの推移や月ごとの平均値をグラフで確認できるほか、健康的な生活をサポートするアドバイス機能も搭載。さらに、スマートウォッチや食事管理アプリとの連携にも対応し、食事・運動・体組成のデータを一元管理できる。1台で複数ユーザーを登録できるため、家族全員での利用にも最適だという。

利便性にもこだわり、電源ボタンを押す必要がない「乗るだけ計測」設計を採用。暗い場所でも視認しやすいLEDディスプレイを備え、毎日の測定をストレスなく続けられる。本体カラーはブラックとホワイトの2色展開で、どんなインテリアにも馴染むシンプルなデザインとなっている。