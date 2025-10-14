iPadにくっつけて充電できる！ 2Way対応タッチペンが10月中旬に発売

エレコム、iPad対応「2Way充電タッチペン」を10月中旬に発売。ワイヤレス＆ケーブルの両対応で快適操作を実現

エレコムは10月14日、iPad向けの「2Way充電対応タッチペン」を10月中旬に発売すると発表した。ケーブル充電とワイヤレス充電の両方に対応しており、iPadの側面に磁力で吸着させるだけで簡単にワイヤレス充電が可能だ。USB Type-Cケーブルを使えば、約30分で急速充電が完了し、約14.5時間の連続使用ができるという。価格はオープン価格となっている。

ケーブル＆ワイヤレスの2Way充電に対応。吸着するだけで手軽に充電

新タッチペンは、ケーブルとワイヤレスの「2Way充電方式」を採用。iPadの側面に磁石でピタッとくっつけるだけで自動的に充電が始まり、電池残量を気にせず安心して使える。ペン先は約1.6mmと細く、イラスト制作やメモ取り、細かい操作にも最適。さらに、ペアリング不要で電源を入れればすぐ使えるシンプル設計も魅力だ。

傾き検知＆パームリジェクション対応。自然な描き心地を実現

傾き検知機能により、ペンの角度に合わせて線の太さを自然に変化させることが可能。また、パームリジェクション機能を搭載しているため、手のひらが画面に触れても誤作動を防ぎ、スムーズな描画が行える。

付属品には交換用ペン先2個とUSB Type-Cケーブルが同梱されており、Apple Pencilや互換性のあるペン先との交換にも対応している。

軽量＆スリム設計。2018年以降のiPadに対応

本体は軽量で、全長約166mm、直径約8.9mm、重さ約12gと持ちやすいサイズ。筐体にはABSとポリカーボネート、ペン先には耐久性に優れたPOM素材を採用している。

対応機種は2018年以降に発売されたiPadで、最新の対応モデルはエレコム公式サイトで確認可能だ。