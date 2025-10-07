通話も音楽も、ストレス少ない。エレコムのオープンイヤー型Bluetoothヘッドセットが登場

エレコム、周囲の音を自然に聞けるオープンイヤー型Bluetoothヘッドセット「LBT-HSOE01BK」を発売

エレコムは10月中旬より、周囲の音を自然に聞き取りながら使用できるオープンイヤー型Bluetoothヘッドセット「LBT-HSOE01BK」を発売すると発表した。価格はオープン価格となっている。

軽量31g、快適な装着感を実現したネックバンド式デザイン

「LBT-HSOE01BK」は、軽量で快適な装着感を追求したオープンイヤー型ヘッドセットだ。わずか約31gの軽さで、長時間の使用でも耳への負担を抑えられるネックバンド方式を採用している。

耳をふさがない構造により、周囲の音をしっかりと聞き取ることができるため、屋外での使用や通話中でも周囲の状況を自然に把握できる点が大きな特徴だ。

着脱式マイクアームとノイズキャンセリングでクリアな音声を実現

このヘッドセットには、取り外し可能なマイクアームが付属しており、内蔵マイクとの併用で幅広いシーンに対応できる。用途に応じてマイクを付け替えることで、仕事からプライベートまで快適に活用できる設計だ。

さらに、ENC技術によるノイズキャンセリング機能を搭載。周囲の雑音を抑え、クリアで聞き取りやすい音声を実現している。Web会議や音声通話の際にも、クリアな音質で快適にコミュニケーションを取ることができるという。

直感的な操作性と音声アシスタント連携

本体にはマルチファンクションボタンを搭載しており、電源のオン／オフや音楽再生操作、音声アシスタント（Siri／Google アシスタント）の呼び出しなどをワンタッチで行える。スマートフォンを取り出すことなく操作できるため、日常の作業や移動中の使用にも適している。

シンプルで直感的な操作性により、初めてのユーザーでもすぐに使いこなせる設計となっている。