疲れないマウスパッドを探している人へ。滑らか操作と耐久性を両立した新モデル

エレコム、手首に優しい「ファブリックマウスパッド」を新発売 —— 快適操作と高耐久を両立
エレコムは10月14日、手首への負担を軽減し、なめらかで快適な操作感を実現するファブリックマウスパッドを10月中旬に発売すると発表した。価格は1,280円。
クッション性と滑りのバランスで、長時間作業も快適に
本製品の最大の特長は、クッション性のある天然ラバー素材と滑りすぎない布地を組み合わせた点にある。
これにより、長時間マウスを使用しても手首や腕への負担を大幅に軽減。さらに、エッジ部分にはロックミシン加工を施し、ほつれを防いで高い耐久性を実現している。
また、撥水加工により飲み物をこぼしてもサッと拭くだけでお手入れが完了。デスク周りを清潔に保てるのも嬉しいポイントだ。
安定した操作と幅広いマウス対応
裏面には滑り止め加工が施されており、デスク上でずれることなく安定した操作が可能。
さらに、BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスといった、あらゆる読み取り方式に対応しているため、ビジネスからゲームまで多様な用途で使用できる。
シンプルからポップまで選べる3色展開
カラーバリエーションは、定番のブラック、オフィスになじむグレー、そして視認性が高く明るい印象のドット柄の3種類。
シーンや好みに合わせて選べるのも魅力だ。
軽量・コンパクトで持ち運びも簡単
サイズは幅約235×奥行約205×高さ約2mm、重量は約65g。軽量設計で持ち運びやすく、在宅勤務や外出先での使用にもぴったり。
素材は、表面にポリエステル、裏面にラバーを使用しており、耐久性と快適性のバランスが取れた設計となっている。