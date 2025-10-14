USB Type-C対応のデータ移行ケーブルでPC引っ越しが簡単に！ 設定不要で即使える

エレコム、PC間のデータ移行をスムーズにする「USB Type-C変換アダプター付きリンクケーブル」を新発売

エレコムは10月14日、2台のパソコンを手軽に接続してデータ移行ができる「USB Type-C変換アダプター付きリンクケーブル」を10月中旬に発売すると発表した。ネットワーク環境が不要で、ドライバーのインストールもいらない“つなぐだけ”の簡単設計。購入後すぐに使えるのが魅力だ。

価格は、USB2.0対応モデル「UC-TV7BK」が5,980円、USB3.2（Gen1）対応モデル「UC-TV8BK」が7,979円。

この新製品は、USB Type-AポートをUSB Type-Cに変換できるアダプターを同梱しており、Type-Cポートを搭載したノートパソコンやタブレットにも対応。1つのキーボードとマウスで2台のPCを同時に操作でき、ファイルやフォルダをドラッグ＆ドロップするだけで簡単にデータを移動できる。

複雑な設定を省けるシンプルな操作性は、忙しいビジネスパーソンやパソコン初心者にとって、データ引っ越しの手間を大幅に軽減する理想的なソリューションだ。

転送速度別に選べる2モデルをラインナップ

「UC-TV7BK」はUSB2.0（480Mbps）に対応しており、日常的なデータ移行に十分なスピードを確保。一方の「UC-TV8BK」はUSB 3.2（Gen1）対応で、最大5Gbpsという圧倒的な転送速度を実現。大容量データの転送もストレスなく行えるため、クリエイターやプロフェッショナル用途にも最適だ。

高品質＆環境対応設計で安心して使える

端子にはサビに強い金メッキピンを採用し、長期間使用しても安定した信号品質を維持。また、環境保護を重視した設計で、EUの環境規制「RoHS指令」にも準拠しているため、安心して使用できる。

なお、本製品は充電や映像出力には対応していない点に注意が必要だ。