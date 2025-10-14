MagSafe対応の車載スマホホルダー登場　N52超強力磁石で走行中もスマホが落ちない

エレコム、強力N52磁石採用のMagSafe対応車載スマホホルダー3モデルを10月下旬発売

エレコムは10月14日、N52グレードの強力ネオジム磁石を搭載した「MagSafe対応車載スマートフォンホルダー」3製品を、10月下旬より発売すると発表した。

今回登場するのは、ダッシュボード固定型の粘着タイプ、シボ面にも対応する吸盤タイプ、そして後部座席での使用に便利なヘッドレスト取付タイプの3モデルだ。

N52超強力磁石でスマートフォンをしっかり固定

新製品「MAGKEEP」シリーズの最大の特徴は、N52超強力ネオジム磁石による安定したスマートフォン固定力である。

運転中の振動や急ブレーキでもスマートフォンが落ちにくく、安心して使用できるのが魅力。MagSafe対応のスマホやケースはもちろん、非対応モデルでも付属のメタルステッカーを使えば簡単に装着可能だ。

用途に合わせた3タイプをラインナップ

3つのモデルはいずれも、車内での使用シーンに応じた設計が施されている。

粘着タイプ（P-CARS15BK）は、付属の面ファスナーステッカーでダッシュボードに簡単取り付けができ、安定感とシンプルな見た目を両立している。

吸盤タイプ（P-CARS16BK）は、ダイヤル操作による真空密着構造を採用。ゲル吸盤が浅いシボ面にも強力に吸着し、取り付け・取り外しもスムーズに行える。

ヘッドレストタイプ（P-CARS17BK）は、後部座席のヘッドレストに装着でき、長距離ドライブ中の動画視聴やナビ利用に最適だ。

価格と発売日

粘着タイプ：3,480円（P-CARS15BK）

吸盤タイプ：3,280円（P-CARS16BK）

ヘッドレストタイプ：3,480円（P-CARS17BK）

いずれも10月下旬より販売開始予定。