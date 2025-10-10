【豪華ゲスト決定！】アスキー東京本社で、AIについて話しませんか？── TECH.ASCII「ゆるっとナイト」

第2回テーマは「AI」

10月20日開催予定のTECH.ASCII「ゆるっとナイト」第2回ですが、この度、豪華ゲストが決定しました！

そのゲストとは、株式会社USEN Smart Works 代表取締役社長の大下幸一郎氏です！

大下氏は、SaaSとAIに明るいだけでなく、kintoneやLINE WORKSなど多種多様なSaaSについても初期から取扱いをしている大下氏。AIについては最先端AIを追うだけでなく、「Gemini」や「Notebook LM」などを活用したすぐできる使い方など、ユーザーに寄り添った提案や情報発信にも積極的です。

大下氏から、どんなお話が聞けるのか楽しみですね！そして、ゆるっとナイトは情シス、社内SE、エンジニアなど、IT界隈の皆さんが、日頃の悩みや知識を気軽に語り合う交流の場です。AIについての悩みごとがあれば、その場で相談してみてもいいかも!?

そして今回も、ご来場いただいたエンジニアやテクノロジー好きな方まで幅広く楽しんでいただける企画を多数ご用意しました。

今回も絶品フードとして「ラーメン」をご用意しています！ ラーメン以外のフードご用意していますので、おいしいものを食べながら、楽しい企画に参加したり、最新のAIやファイルメーカーの話を聞きつつ、ネットワークを広げていく機会にしていきましょう！

当日はTECH.ASCII編集長の大谷、そして角川アスキー総合研究所のファイルメーカー使いにしてデータ部門の責任者である吉川が参加します。

開催概要 イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト」～情シス＆エンジニア ミーティング～

テーマ：vol.2 AI＆ファイルメーカーNight

日時：2025年10月20日（月） 19:00スタート（18:30開場）

場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ

募集人数：限定50名（先着）

参加費：無料 ※当日はケータリングをご用意しています。

※ラーメンについては企画連動のため全員分のご用意ではありません。あらかじめご了承ください。

※冒頭にトークセッション、後半は交流会／企画コーナーメインの予定です。

AIの話を聞きたい人も、ファイルメーカーに関する話がしたい人も、AI×ファイルメーカーの可能性を知りたい方も、みんな大歓迎です！ ぜひ“ゆるっと”ご参加ください。今回も主役は、あなたです!!

ASCIIがお届けする新しい“つながり”のかたち、ここから一緒に作っていきましょう！