第2回のテーマは「AIとファイルメーカー」だ！

AIとファイルメーカーについて、アスキーに来て語りませんか！ラーメンもあるよ！── TECH.ASCII「ゆるっとナイト」

2025年10月06日 17時00分更新

文● TECH.ASCII.jp

第2回テーマは「AIとファイルメーカー」

　ASCII読者の皆さん、速報です！

　9月に開催した新イベント、TECH.ASCII「ゆるっとナイト」の第二回が開催決定！

　情シス、社内SE、エンジニアの皆さん、日頃のナレッジや悩み、語り合う場を前回よりさらにパワーアップした形でお届けする「ゆるっとナイト」は、TECH/ビジネスに関わる人たちが気軽に集まり、学び、語り合う交流の場となっています！

　第2回はコミュニティ＆交流会の場としてより楽しいものにパワーアップした上で、第一回に引き続き「ファイルメーカー」そして新たに「AI」の2つのテーマをコンセプトに実施します！

　交流会の場としてパワーアップなので、ご来場いただいたエンジニアやテクノロジー好きな方まで幅広く楽しんでいただける企画を多数ご用意しました。

　その企画のひとつとして今回も絶品フードがあるんです……それは、ラーメンです！

　実はASCIIを運営する角川アスキー総合研究所では、「ラーメンWalker」の事業も手がけています（知ってましたか？）。企画次第では、ラーメンWalker厳選のラーメンが食べられるかも…？

　ラーメン以外のフードご用意していますので、おいしいものを食べながら、楽しい企画に参加したり、最新のAIやファイルメーカーの話を聞きつつ、ネットワークを広げていく機会にしていきましょう！

参加申込はこちらから！

TECH.ASCII編集長として、BtoB分野のコンテンツを統括する大谷イビサ

ファイルメーカーを社内業務で長年活用してきた、角川アスキー総合研究所 取締役の吉川栄治

　当日はTECH.ASCII編集長の大谷、そして角川アスキー総合研究所のファイルメーカー使いにしてデータ部門の責任者である吉川が参加します。

　さらに今回は、「AI」について掘り下げてお話しいただけるゲストもお招きする予定です！

　「第一回のディープな部分も残しつつ、AIに関するゲストアリ、自由に交流できるスタイルの時間アリ、そして企画やグルメアリで、より多くの方や若い方、新たな仲間やコミュニティを見つけたい方などに、ゆるっと参加できる場所にできるんじゃないかと思っています。

「日々のヒントと仲間を一緒に作っていきましょう！」（TECH.ASCII編集長 大谷イビサ）

「前回に引き続きファイルメーカー好きな方とファイルメーカーの話題で盛り上がりつつ、AIをもう一つのテーマとしていろいろな意見を交わしたり、交流の機会をつくっていけたらと思っています。 　すでにファイルメーカーを使っている方も、、これから使おうと思っている方も、またぜひゆるっと集まりませんか？」（角川アスキー総合研究所 吉川栄治）

開催概要

イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト」～情シス＆エンジニア ミーティング～
テーマ：vol.2 AI＆ファイルメーカーNight
日時：2025年10月20日（月） 19:00スタート（18:30開場）
場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ
募集人数：限定50名（先着）
参加費：無料

※当日はケータリングをご用意しています。
※ラーメンについては企画連動のため全員分のご用意ではありません。あらかじめご了承ください。
※冒頭にトークセッション、後半は交流会／企画コーナーメインの予定です。

　AIの話を聞きたい人も、ファイルメーカーに関する話がしたい人も、AI×ファイルメーカーの可能性を知りたい方も、みんな大歓迎ですので、ぜひ“ゆるっと”ご参加ください。情シスやエンジニアに関連するあなたなら、きっと楽しめるはず！ 今回も主役は、あなたです!!

　ASCIIが本気で仕掛ける、新しい“つながり”のかたち、ここから一緒に作っていきましょう！

参加申込はこちらから！

