Steam同時接続人数は14万5000人超え！

セガは5月7日、イギリスのゲームパブリッシャーKepler Interactiveおよびフランスの開発スタジオSandfall Interactiveによる革新的ターン制RPG『Clair Obscur: Expedition 33』（クレール・オブスキュール：エクスペディション サーティースリー）について、全世界累計販売本数が200万本（※1）を突破したと発表。

本作は、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows／Steam／Epic Games Store）で発売中。PlayStation 5パッケージ版の価格は、7400円となる。

『Clair Obscur: Expedition 33』は、Steam同時接続人数が14万5000人を超え、レビュー集積サイト「Metacritic」でメタスコア92点、ユーザースコア9.7点を獲得するなど、全世界で高い評価を受けている（2025年5月7日現在）。

まだプレイしていない人は、この機会にペイントレスによりもたらされる死の連鎖を断ち切るため、命懸けの冒険に臨む遠征隊の物語を堪能してみてはいかがだろうか。

なお、セガは本作の日本市場向けのPlayStation 5のパッケージ版に関する共同パブリッシング契約を締結し、本作の製造・販売を担当している。

※1 Kepler Interactive調べ。販売本数にはパッケージ版、ダウンロード版および展開する全プラットフォームにおける販売数の合計（Game Pass除く）。

【PS5パッケージ版情報】

タイトル：『Clair Obscur: Expedition 33』

ジャンル：ターン制RPG

販売：Kepler Interactive／Sandfall Interactive

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：発売中（2025年4月24日）

価格：7400円

CERO：Z（18才以上のみ対象）

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