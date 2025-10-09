Amazonセール情報大紹介！ 第176回
Amazonプライム会員限定
取っ手がとれるティファールの鍋・フライパン9点セットが9,139円【プライム感謝祭セール】
2025年10月09日 16時00分更新
【プライム感謝祭セール】ティファール 取っ手のとれる鍋・フライパン 9点セット L16199が登場！
調理器具売り上げ世界No.1をうたうT-fal（ティファール）から、「取っ手のとれる鍋・フライパン 9点セット L16199」がAmazonプライム感謝祭セールに登場。
参考価格1万2,000円のところ、今なら24％OFFの9,139円で購入できます。この商品は過去1か月で4,000点以上購入された人気の調理器具です。
ティファール 取っ手のとれる鍋・フライパン 9点セット L16199の特徴
コーティングがグレードアップし、耐久性が増した取っ手のとれる鍋・フライパン9点セットです。取っ手がとれるから、コンパクトに収納できるほか、出来たてをそのままテーブルに運んだり、お皿感覚で丸洗いも可能です。
専用取っ手は3カ所の固定ポイントでフライパンや鍋にしっかりフィットします。人間工学に基づき開発されており、握りやすく、手にかかる負担も軽減します。
セット内容
フライパン 26cm、ウォックパン 26cm、ソースパン 16cm、ソースパン 20cm、バタフライガラスぶた 16cm、バタフライガラスぶた 20cm、シールリッド 16cm、シールリッド 20cm、専用取っ手 ×各1
まとめ：今だけのお得な価格で買える！
プライム感謝祭セールなら、24%OFFの9,139円で購入可能です。
食材をフライパンに入れるベストなタイミングが目で見てわかる「お知らせマーク」が便利なので、これから料理を始めたいという方におすすめです。
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！
