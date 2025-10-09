取っ手がとれるティファールの鍋・フライパン9点セットが9,139円【プライム感謝祭セール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【プライム感謝祭セール】ティファール 取っ手のとれる鍋・フライパン 9点セット L16199が登場！

調理器具売り上げ世界No.1をうたうT-fal（ティファール）から、「取っ手のとれる鍋・フライパン 9点セット L16199」がAmazonプライム感謝祭セールに登場。

参考価格1万2,000円のところ、今なら24％OFFの9,139円で購入できます。この商品は過去1か月で4,000点以上購入された人気の調理器具です。

ティファール 取っ手のとれる鍋・フライパン 9点セット L16199の特徴

コーティングがグレードアップし、耐久性が増した取っ手のとれる鍋・フライパン9点セットです。取っ手がとれるから、コンパクトに収納できるほか、出来たてをそのままテーブルに運んだり、お皿感覚で丸洗いも可能です。

専用取っ手は3カ所の固定ポイントでフライパンや鍋にしっかりフィットします。﻿人間工学に基づき開発されており、握りやすく、手にかかる負担も軽減します。

セット内容

フライパン 26cm、ウォックパン 26cm、ソースパン 16cm、ソースパン 20cm、バタフライガラスぶた 16cm、バタフライガラスぶた 20cm、シールリッド 16cm、シールリッド 20cm、専用取っ手 ×各1

まとめ：今だけのお得な価格で買える！

プライム感謝祭セールなら、24%OFFの9,139円で購入可能です。

食材をフライパンに入れるベストなタイミングが目で見てわかる「お知らせマーク」が便利なので、これから料理を始めたいという方におすすめです。

総勢200万点以上が特別価格

Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！