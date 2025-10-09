Amazonセール情報大紹介！ 第174回
Amazonプライム会員限定
理想の筋肉へ！ ザバス「ホエイプロテイン100」が24％オフの特価【Amazon限定】
2025年10月09日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【プライム感謝祭セール】ザバス（SAVAS）ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏が登場！
ザバス（SAVAS）から、サッと溶けて飲みやすい「ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏」がAmazonプライム感謝祭セールに登場。
通常価格5,248円のところ、今なら24％OFFの3,999円で購入できます。この商品は過去1か月で5万点以上購入された人気のプロテインです。
ザバス（SAVAS）ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏の特徴
理想の筋肉のために 溶けやすさを追求した、おいしく飲みやすいプロテインです。ホエイプロテインを使用し、トレーニング直後などのプロテイン摂取ポイントに合わせてたんぱく質を補給できます。
カラダづくりに欠かせない「ビタミンB群・ビタミンD」、体調維持に欠かせない「ビタミンC」を配合。アスリートの食事調査に基づき、アスリートのカラダづくりに必要とされるビタミンを独自に設計して配合しています。
原材料・成分
1食(28g)当たり:エネルギー111kcal、たんぱく質19.5g、脂質2.0g、炭水化物3.7g、食塩相当量0.31-0.76g、ナイアシン当量3.6-15.1mg、ビタミンB10.67mg、ビタミンB20.76mg、ビタミンB60.56mg、 ビタミンC43mg、ビタミンD12.1μg。
安全上のお知らせ
・お湯又は暖かい牛乳をシェイカーに入れてシェイクしないでください。水蒸気や内容液が噴き出し、やけどの原因になります。
・体質や健康状態によって体に合わないことがあります。その場合は、摂取を中止し、医師や専門家にご相談ください。
・開封後はホコリや髪の毛が入らないようキャップをしっかりと閉め、直射日光や高温多湿の場所を避けて保管し、なるべく早めにお召し上がりください。
・濡れたスプーンを容器の中に入れてないでください。
まとめ：今だけのお得な価格で買える！
プライム感謝祭セールなら、24%OFFの3,999円で購入可能です。
プロテインをいつもよりお得な価格で買えるチャンスです。カラダづくりを日々されている方は、この機会をお見逃しなく！
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！
